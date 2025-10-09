Von der Leyenová v EP ustála obe hlasovania o vyslovení nedôvery
- DNES - 12:45
- Štrasburg
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok ustála obe hlasovania o návrhoch na vyslovenie nedôvery, ktoré podali politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE). Stalo sa tak počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu, informuje TASR.
Ani jeden z návrhov na vyslovenie nedôvery, ktoré samostatne podali politické frakcie 11. septembra, nedostal potrebnú podporu najmenej dvoch tretín prítomných europoslancov.
V oboch hlasovaniach sa za von der Leyenovú a členov jej komisie postavila väčšina poslancov Európskeho parlamentu. Pri návrhu PfE dalo hlas na vyslovenie nedôvery 179 europoslancov, 378 bolo proti a 37 sa zdržalo. Iniciatívu Ľavice podporilo 133 poslancov, kým 383 hlasovalo proti a 78 sa hlasovania zdržalo.
Von der Leyenová následne na sieti X napísala, že si váži podporu, ktorú od europoslancov dostala.
Vopred sa očakávalo, že ani jeden z návrhov neprejde. Oba však podľa agentúry AFP predstavovali ďalší dôkaz napätia okolo pôsobenia von der Leyenovej, najmä po jej nedávnej dohode o clách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Mnoho poslancov - vrátane priaznivcov šéfky EK - spomínanú dohodu ostro kritizuje.
Kritici sa takisto sťažujú na podľa nich centralizovaný štýl vedenia eurokomisie zo strany jej predsedníčky a netransparentnosť. Narastá aj napätie medzi jej podporovateľmi v súvislosti s riešením kľúčových otázok.
EK pod vedením von der Leyenovej už jedno hlasovanie o nedôvere v júli ustála, keď návrh podporilo 175 europoslancov a proti bolo 360. Na jeho prijatie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň predstavuje väčšinu všetkých členov EP.
Babiš telefonoval so Zelenským, budúci rok by chcel navštíviť Ukrajinu
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš vo štvrtok telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým hovorili o aktuálnej situácii na Ukrajine.
Súd požiadal Poslaneckú snemovňu o vydanie Babiša na stíhanie
Mestský súd v Prahe poslal vo štvrtok do Poslaneckej snemovne českého parlamentu žiadosť o vydanie predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo.
Netanjahuov úrad: Dohoda s Hamasom bude platiť až po jej ratifikovaní vládou
Úrad predsedu izraelskej vlády Benjamina Netanjahua oznámil, že dohoda o prepustení izraelských rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy nadobudne platnosť až po jej ratifikovaní izraelským kabinetom.
Rusko-americký dialóg o Ukrajine sa podľa Peskova výrazne zbrzdil
Kontakty medzi Ruskom a Spojenými štátmi ohľadom urovnania vojny na Ukrajine v rámci istanbulských rokovaní sa výrazne zbrzdili. Povedal to vo štvrtok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.