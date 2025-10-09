  • Články
Netanjahuov úrad: Dohoda s Hamasom bude platiť až po jej ratifikovaní vládou

Úrad predsedu izraelskej vlády Benjamina Netanjahua vo štvrtok oznámil, že dohoda o prepustení izraelských rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy nadobudne platnosť až po jej ratifikovaní izraelským kabinetom.

Na rozdiel od správ arabských médií: 72-hodinové odpočítavanie sa začne až po schválení dohody na zasadnutí kabinetu, ktoré sa očakáva vo večerných hodinách,“ uviedla Netanjahuova kancelária vo vyhlásení citovanom agentúrou AFP.

Podľa stanice BBC je schválenie dohody izraelskou vládou prakticky isté.

BBC však pripomenula, že krajne pravicoví koaliční spojenci premiéra Netanjahua sú proti akejkoľvek dohode s Hamasom. Minister financií Becalel Smotrič v príspevku na sieti X zopakoval, že po návrate rukojemníkov domov musí dôjsť k „eliminácii Hamasu“. Avizoval tiež, že nebude hlasovať za dohodu, ale nechce zvrhnutie vlády.

Americký prezident Donald Trump v noci na štvrtok oznámil, že Izrael a Hamas sa dohodli na prvej fáze dohody o Pásme Gaze, ktorá zahŕňa výmenu rukojemníkov a palestínskych väzňov, pričom k výmene by malo dôjsť do 72 hodín od jej implementácie.

Podľa správy BBC konečný zoznam palestínskych väzňov, ktorí budú prepustení z izraelských väzníc, musí schváliť izraelská vláda. Podľa izraelského zákona súčasne musia mať Izraelčania tiež 48 hodín na to, aby sa právne odvolali proti akémukoľvek menu, ktoré sa v dohode objaví.

Egyptská televízia Al-Káhira predtým uviedla, že prímerie začalo platiť o 11.00 h SELČ. Ide však o neformálnu dohodu medzi oboma stranami ešte pred tým, než oficiálne podpíšu príslušné dokumenty. Televízia s odvolaním sa na Netanjahuovu kanceláriu taktiež informovala, že Izrael už prestal s útočnými operáciami v Gaze.

Zdroj: Info.sk, TASR
