Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 9.10.2025Meniny má Dionýz
16°Bratislava

Rusko-americký dialóg o Ukrajine sa podľa Peskova výrazne zbrzdil

  • DNES - 12:14
  • Washington
Kontakty medzi Ruskom a Spojenými štátmi ohľadom urovnania vojny na Ukrajine v rámci istanbulských rokovaní sa výrazne zbrzdili. Povedal to vo štvrtok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR.

Je to v prvom rade spojené s tým, že v súčasnosti došlo k vážnej prestávke v procese dialógu, v procese vývoja istanbulských rokovaní,“ povedal Peskov v reakcii na stredajšie vyjadrenia námestníka ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova, že silný impulz, ktorý v auguste vygenerovali lídri Ruska a USA na svojom stretnutí v Anchorage na Aljaške, sa do značnej miery vyčerpal.

Šéf Kremľa Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump rokovali na aljašskej vojenskej základni Elmendorf–Richardson 15. augusta. Ich stretnutie trvalo necelé tri hodiny a skončilo bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov.

Trump po rokovaní uviedol, že „mnohé body boli prerokované a niektoré čiastočne dohodnuté“, no pripustil, že k úplnej dohode sa zatiaľ nedospelo. Putin hovoril o porozumení medzi oboma stranami a navrhol pokračovanie dialógu v Moskve. Ukrajina, ktorá sa už viac než tri roky bráni ruskej invázii, na schôdzku pozvaná nebola.

Na posledných rusko-ukrajinských rokovaniach, ktoré sa uskutočnili 23. júla v Istanbule, Kyjev požadoval bezpodmienečné a komplexné prímerie. Moskva namiesto toho navrhla krátke prestávky v bojoch, ktoré by obom stranám umožnili postarať sa o svojich padlých a zranených pozdĺž frontovej línie.

Peskov uviedol, že ukrajinská strana sa stále nevyjadrila k júlovému návrhu Ruska vytvoriť tri pracovné skupiny. „Nič sa nehýbe,“ konštatoval Putinov hovorca, pričom obvinil Kyjev, že momentálne ho mierový proces vôbec nezaujíma. „Myslia si, že sa niečo zmení na fronte a dynamika bude pre nich pozitívna. Realita však naznačuje opak,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
