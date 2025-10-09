  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 9.10.2025Meniny má Dionýz
15°Bratislava

Rektor UNIZA udelil študentom na 17. novembra rektorské voľno

  • DNES - 11:52
  • Žilina
Rektor UNIZA udelil študentom na 17. novembra rektorské voľno

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) Ján Čelko rozhodol, že 17. november,

Deň boja za slobodu a demokraciu, bude počas celého jeho funkčného obdobia na UNIZA dňom rektorského voľna. TASR o tom vo štvrtok informovala Zuzana Mikušová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.

Rektor svojím rozhodnutím reagoval na legislatívnu úpravu, ktorou bol pre 17. november zrušený status dňa pracovného pokoja. „Hodnoty 17. novembra - sloboda, demokracia a občianska odvaha - sú pilierom akademického prostredia a majú nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Udeľovaním rektorského voľna chceme vyjadriť rešpekt k odkazu tohto významného dňa a zároveň vytvoriť priestor na jeho dôstojné pripomenutie,“ uviedol Čelko.

V tento deň univerzita každoročne venuje pozornosť aktivitám, ktoré reflektujú jeho spoločenský význam a zároveň oslavuje Deň študentstva ako pripomienku pražských udalostí z 30. rokov minulého storočia, ako aj odkaz zmien roka 1989. Na UNIZA sa ako pripomienka Dňa boja za slobodu a demokraciu uskutočňuje v pravidelných intervaloch diskusia so študentmi či prostredníctvom Ústavu telesnej výchovy sa organizuje Beh 17. novembra.

Chceme aj naďalej vytvárať podmienky na to, aby si študenti, pedagógovia a zamestnanci mohli tento deň pripomenúť v duchu reflexie, historickej pamäti a občianskej zodpovednosti, ktorá vytvára jeden z pilierov našej prosperujúcej spoločnosti,“ dodal Čelko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia obvinila muža z Bratislavy, mal neoprávnene zaobchádzať s anabolikami

Polícia obvinila muža z Bratislavy, mal neoprávnene zaobchádzať s anabolikami

DNES - 12:09Domáce

Polícia po utorkovej (7. 10.) akcii s názvom Silák obvinila 42-ročného muža z Bratislavy.

PS: Na Slovensku chýbajú vakcíny, termíny na očkovanie aj osvetová kampaň

PS: Na Slovensku chýbajú vakcíny, termíny na očkovanie aj osvetová kampaň

DNES - 11:38Domáce

Na Slovensku chýbajú vakcíny, rovnako aj termíny na očkovanie. Takisto chýba osvetová kampaň o benefitoch očkovania.

Na Námestí slobody v Bratislave predstavia 17. novembra pamätník Nežnej revolúcie

Na Námestí slobody v Bratislave predstavia 17. novembra pamätník Nežnej revolúcie

DNES - 11:01Domáce

Na Námestí slobody v Bratislave by 17. novembra mali oficiálne uviesť pamätník Nežnej revolúcie.

Hasiči likvidovali požiar garáže, jeho príčiny zisťujú

Hasiči likvidovali požiar garáže, jeho príčiny zisťujú

DNES - 10:48Domáce

Zásah profesionálnych i dobrovoľných hasičov si v stredu (8. 10.) popoludní vyžiadal požiar dvojgaráže pri drevodome v Porube v okrese Prievidza.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanályAKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanály
Toto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týranýToto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týraný
Takto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunituTakto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunitu
Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!
Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadáPentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviťFacebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cestyDo Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človekGoogle pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP