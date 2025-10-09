Rektor UNIZA udelil študentom na 17. novembra rektorské voľno
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) Ján Čelko rozhodol, že 17. november,
Deň boja za slobodu a demokraciu, bude počas celého jeho funkčného obdobia na UNIZA dňom rektorského voľna. TASR o tom vo štvrtok informovala Zuzana Mikušová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.
Rektor svojím rozhodnutím reagoval na legislatívnu úpravu, ktorou bol pre 17. november zrušený status dňa pracovného pokoja. „Hodnoty 17. novembra - sloboda, demokracia a občianska odvaha - sú pilierom akademického prostredia a majú nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Udeľovaním rektorského voľna chceme vyjadriť rešpekt k odkazu tohto významného dňa a zároveň vytvoriť priestor na jeho dôstojné pripomenutie,“ uviedol Čelko.
V tento deň univerzita každoročne venuje pozornosť aktivitám, ktoré reflektujú jeho spoločenský význam a zároveň oslavuje Deň študentstva ako pripomienku pražských udalostí z 30. rokov minulého storočia, ako aj odkaz zmien roka 1989. Na UNIZA sa ako pripomienka Dňa boja za slobodu a demokraciu uskutočňuje v pravidelných intervaloch diskusia so študentmi či prostredníctvom Ústavu telesnej výchovy sa organizuje Beh 17. novembra.
„Chceme aj naďalej vytvárať podmienky na to, aby si študenti, pedagógovia a zamestnanci mohli tento deň pripomenúť v duchu reflexie, historickej pamäti a občianskej zodpovednosti, ktorá vytvára jeden z pilierov našej prosperujúcej spoločnosti,“ dodal Čelko.
