Štvrtok, 9.10.2025
  • Gaza
Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom

Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti vo štvrtok o 11.00 h SELČ.

Ide o neformálnu dohodu medzi oboma stranami ešte predtým, než oficiálne podpíšu príslušné dokumenty. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na denník The Jerusalem Post a agentúru Reuters.

Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua podľa egyptskej televízie al-Káhira potvrdila, že izraelská armáda už zastavila útočné operácie v Pásme Gazy.

V priebehu nasledujúcich 72 hodín majú byť podľa The Jerusalem Post naraz vydaní Izraelu všetci rukojemníci držaní v Gaze - živí aj mŕtvi. Vznikne spoločná izraelsko-americko-katarsko-egyptská pracovná skupina na lokalizáciu tiel rukojemníkov, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.

Izraelský zdroj citovaný agentúrou Reuters uviedol, že všetkých 20 žijúcich rukojemníkov bude prepustených v nedeľu alebo pondelok. Podľa Izraela je ďalších 28 rukojemníkov po smrti.

V rámci prvej fázy prímeria sa izraelské jednotky majú stiahnuť na dohodnutú líniu, oznámil v noci americký prezident Donald Trump.

Hamas potvrdil, že na plán pristúpil a umožní úplné stiahnutie sa izraelských jednotiek, prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a realizáciu výmeny rukojemníkov za Palestínčanov väznených v Izraeli.

Izraelský bezpečnostný kabinet by mal o pláne rokovať o 16.00 h SELČ a vládny kabinet o hodinu neskôr, vyplýva z oznámenia úradu izraelskej vlády. Následne by malo prímerie už aj oficiálne platiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
Dohoda o prvej fáze mierového plánu pre Pásmo Gazy je významným prelomom, vyhlásila vo štvrtok na sieti X vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko, že útokmi na energetickú sieť a železničnú infraštruktúru, ktoré sa v posledných týždňoch zintenzívnili, chce na Ukrajine „zasiať chaos“.

Známky s vôňou croissantov sa v stredu na počesť tejto pochúťky objavili v poštových schránkach po celom Francúzsku.

Podpísanie dohody o prvej fáze mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre palestínske Pásmo Gazy by sa malo uskutočniť vo štvrtok o 11.00 h SELČ.

