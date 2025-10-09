Šetrenie na strane vlády v štátnom rozpočte je podľa KDH výsmechom pre ľudí
- DNES - 11:39
- Bratislava
Keď vláda v septembri predstavovala tretí konsolidačný balíček, avizovala, že na sebe ušetrí 1,3 miliardy eur.
V návrhu rozpočtu na budúci rok sa ale píše, že vláda budúci rok zníži výdavky štátu o 535 miliónov eur. Upozornilo na to opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že na budúcoročnej konsolidácii sa bude vláda podieľať ani nie tretinou a všetko ostatné pôjde na úkor obyvateľov a firiem. Šetrenie na strane vlády v štátnom rozpočte je tak podľa KDH výsmechom pre ľudí.
„A ani toto šetrenie na strane vlády nie je isté, vyplýva z predloženého materiálu. Výdavky na mzdy v ústrednej štátnej správe sa napriek viazaniu v porovnaní s tohtoročným rozpočtom znížia iba minimálne, zhruba o jedno percento. Navyše, nafúknuté zamestnanecké tabuľky opäť umožnia vyplácať na ministerstvách odmeny, ako je to zvykom už celé roky. V minulom roku sa takto podľa prepočtov KDH vyhodilo 252 miliónov eur. A pokračovať sa v tom ide ďalej,“ uviedlo hnutie. Takéto fantómové šetrenie je podľa KDH výsmechom hlavne pre ľudí, ktorí majú hlboko do vrecka.
KDH upozornilo, že deficit verejných financií ostane v roku 2025, ako rovnako v dvoch predchádzajúcich, stále nad úrovňou 5 % HDP, čo znamená, že vláda napriek dvom konsolidačným balíkom padajúcim na plecia obyvateľov a zamestnávateľov nedokáže ozdraviť verejné financie. „Naopak, Slovensko sa ďalej strmo zadlžuje. Po vlaňajších deviatich miliardách eur pribudne v tomto roku k dlhu takmer sedem miliárd eur a v ďalšom roku podobná suma,“ zdôraznilo hnutie. Dlh bude aj potom rásť a Slovensko bude musieť znovu a znovu konsolidovať. Konsolidačné balíky nás tak nemajú opustiť ani v rokoch 2027 a 2028 a podľa prepočtov vlády budú stáť 1,8 % HDP, teda približne tri miliardy eur.
