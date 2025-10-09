  • Články
PS: Na Slovensku chýbajú vakcíny, termíny na očkovanie aj osvetová kampaň

  DNES - 11:38
  Bratislava
PS: Na Slovensku chýbajú vakcíny, termíny na očkovanie aj osvetová kampaň

Na Slovensku chýbajú vakcíny, rovnako aj termíny na očkovanie. Takisto chýba osvetová kampaň o benefitoch očkovania.

Predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) to vyčítali na štvrtkovej tlačovej besede. Vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby spustil očkovaciu kampaň. Vláda podľa nich nie je pripravená na chrípkové obdobie.

Podľa poslanca Oskara Dvořáka (PS) za situáciu môže neschopnosť ministra Šaška a šírenie dezinformácií. Demonštroval, že chýbajú nosové vakcíny na chrípku určené prevažne pre malé deti či vakcíny na čierny kašeľ. Problém je podľa neho aj s očkovacími termínmi. Tvrdí, že pacienti sú u lekárov na očkovanie zaregistrovaní aj tri týždne. „V ôsmich z desiatich povinne očkovaných chorôb, ktoré tu máme predpísané na Slovensku, nedosahujeme kolektívnu imunitu,“ upozornil Dvořák a pripomenul, že tento rok eviduje Slovensko tri úmrtia detí na čierny kašeľ. Porovnal, že v rokoch 2001 až 2003 sa prípady výskytu čierneho kašľa počítali v desiatkach, s tým, že dnes sú ich tisícky. Zároveň podľa jeho slov klesá kolektívna imunita a dôvera v očkovanie, vo vedu a v medicínu založenú na dôkazoch.

Dvořák ďalej pripomenul, že minister Šaško si nechal v júni zastaviť dodávky vakcín splnomocnencom vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrom Kotlárom, čím prišli vakcíny na Slovensko o niekoľko týždňov neskôr v porovnaní s okolitými krajinami. Podotkol, že viacero ľudí prekoná covid skôr, ako sa dostane k vakcínam. PS preto Šaška vyzýva, aby spustil kampaň o benefitoch očkovania, aby zvýšil očkovacie kapacity, aby sa Slovensko pridalo k medzinárodnej dohode o prevencii a kontrole pandémií, zverejnil správu Slovenskej akadémie vied o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 a trval na tom, aby Kotlár neostal na svojej pozícii.

Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) ozrejmila, že PS podá na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR uznesenie, ktorým Šaška vyzývajú, aby spustil edukatívnu kampaň o výhodách povinného očkovania, dôrazne zameranú na tehotné ženy a deti. Na Šaška smerujú aj apel, aby zabezpečil v strane Hlas-SD podporu veta prezidenta Petra Pellegriniho voči novele zákona o covidových amnestiách.

Zdroj: Info.sk, TASR
