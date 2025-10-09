  • Články
Nemecká vláda sa dohodla na podpore elektromobility a reforme sociálnych dávok

  • DNES - 11:28
  • Berlín
Nemecká vládna koalícia našla zhodu v otázkach týkajúcich sa podpory elektromobility a reformy sociálnych dávok, oznámil vo štvrtok kancelár Friedrich Merz.

Merz oznámil dohodu svojho konzervatívneho bloku CDU/CSU so sociálnymi demokratmi (SPD) po náročných rokovaniach, ktoré v jeho úrade trvali dlh do noci. „Bude nová základná dávka v nezamestnanosti, ako bolo dohodnuté v koaličnej zmluve,“ povedal kancelár na tlačovej konferencii v Berlíne. Dôraz sa kladie na sprísnenie povinností pre poberateľov dávok a na boj proti zneužívaniu systému vrátane výrazného zvýšenia možných sankcií, dodal Merz.

Zmeny podporil vicekancelár a líder SPD Lars Klingbeil, ako aj ministerka práce Bärbel Basová, rovnako z SPD, a to aj napriek odporu ľavého krídla svojej strany. Nová dávka má nahradiť existujúcu základnú podporu v nezamestnanosti, takzvaný občiansky príjem (Bürgergeld), ktorá nadobudla účinnosť začiatkom roka 2023.

Ďalšou dôležitou témou stredajšieho (8. 10.) zasadnutia koaličnej rady bola kríza v automobilovom priemysle, ktorej sa bude Merz osobitne venovať vo štvrtok na stretnutí so zástupcami odvetvia. Koalícia sa v predstihu dohodla, že ponúkne nové stimuly pre domácnosti s nízkymi a strednými príjmami na nákup elektrických vozidiel s cieľom podporiť prechod na klimaticky neutrálnu mobilitu.

Zdroj: Info.sk, TASR
