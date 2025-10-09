Bábkové divadlo Žilina uvedie premiéru inscenácie Zošidlo
Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) uvedie vo štvrtok premiéru inscenácie Zošidlo. Ako informovala dramaturgička BDŽ Petra Tvrdá, hra vznikla na motívy rovnomenného literárneho diela svetoznámeho britského autora Guya Bassa.
Zošidlo je prvou z troch pripravovaných premiér žilinských bábkarov v jubilejnej 75. sezóne divadla. „Ponúkame čarovný príbeh o malom tvorovi-netvorovi, ktorý je trochu sám. Napriek tomu nestráca nádej, že niekde existuje niekto, kto ho príjme takého, aký je,“ priblížila Tvrdá.
Doplnila, že réžie Zošidla sa zhostila predstaviteľka mladej režisérskej generácie Silvia Vollmann. „Scénu, kostýmy a bábky navrhla Dáša Krištofovičová a hudbu zložil Ján Kružliak mladší. Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,“ dodala dramaturgička BDŽ.
Adam Pavlovčin alias Adonxs prichádza s baladou Wasted
Po svojom debute na Eurovízii sa Adonxs vracia so silnou baladou nazvanou Wasted, ktorá vznikla z rovnakého tvorivého procesu ako Kiss Kiss Goodbye.
Slovenský film Otec získal hlavnú cenu na festivale v Zürichu
Film Otec od slovenskej režisérky Terezy Nvotovej získal cenu Zlaté oko ako najlepší film na 21. ročníku filmového festivalu v Zürichu, informoval v sobotu spravodajský web The Hollywood Reporter, píše TASR.
Máte dve srdcia, tvrdí kardiológ. Tento jednoduchý cvik vám môže zachrániť život
Zabudnite na zložité cvičebné plány. Podľa kardiológa vám môže výrazne znížiť riziko infarktu aj jednoduchý každodenný pohyb.
Hlavné ceny Emmy získali seriály Pitt, Štúdio a Adolescent
Dramatický seriál Pitt a komediálny seriál Štúdio sa stali víťazmi 77. ročníka odovzdávania amerických televíznych cien Emmy, ktoré sa konalo v nedeľu večer v Los Angeles.