  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 9.10.2025Meniny má Dionýz
15°Bratislava

Branislav Gröhling: SaS nebude za predstavený návrh rozpočtu hlasovať

  • DNES - 11:04
  • Bratislava
Branislav Gröhling: SaS nebude za predstavený návrh rozpočtu hlasovať

Za vládou predstavený návrh štátneho rozpočtu na rok 2026 nebude v parlamente opozičná strana SaS hlasovať, pretože je pre krajinu škodlivý a nie je prorastový. Uviedli to poslanci Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling a Marián Viskupič (obaja SaS) v reakcii na zverejnený návrh štátneho rozpočtu na budúci rok.

Tento rozpočet znamená kolaps ekonomiky a drastické zdražovanie, opätovné znižovanie životnej úrovne a ľudia a rodiny budú mať stále menej a menej peňazí navyše. Tento návrh, ktorý bol v stredu (8. 10.) zverejnený, nevidel v podstate nikto zo zamestnávateľov, nevideli to ani odborári. Vláda ho v piatok (10. 10.) chce schvaľovať a budúci týždeň sa o ňom budeme rozprávať v parlamente,“ priblížil Gröhling.

Predstavený rozpočet podľa neho vôbec neráta so žiadnymi reformami ani s ničím prorastovým, či už s pomocou podnikateľom alebo zamestnávateľom. „Namiesto podpory vláda reálne trestá všetkých ľudí, zamestnávateľov, ktorí vytvárajú pracovné miesta a tým trestá všetkých ľudí, ktorí sú zamestnaní. Slovensko sa takto stáva zadlženou, predraženou krajinou, kde rozkvitá korupcia, kde sa za verejné a európske peniaze stavajú haciendy, z ktorej slušní a poctiví podnikatelia a firmy utekajú a berú so sebou aj mladých ľudí. A za takýto rozpočet strana SaS nebude hlasovať,“ podčiarkol predseda SaS.

Podľa Viskupičových slov vláda opäť pripravila zlý, škodlivý rozpočet bez akejkoľvek vízie, ktorý Slovensku pripraví len stagnáciu, úpadok a ktorý bude vyháňať ľudí aj firmy preč z ekonomiky.

Takýto rozpočet Slovensko jasne a absolútne vyradí z máp a rozmýšľania investorov. Dokonca aj Slovákov s dostatkom financií bude nútiť rozmýšľať nad odchodom zo Slovenska. Daňové zaťaženie, ekonomické prostredie, ciele rozpočtu, ale aj politické prostredie, ktoré s ekonomikou súvisí, mi zo všetkého najviac pripomínajú roky 1996 až 1997, teda posledné roky mečiarizmu, keď bolo Slovensko čiernou dierou Európy, aj ekonomicky,“ doplnil Viskupič.

Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bolo necelých šesť miliárd eur. Tento rok sa očakáva schodok na úrovni 5 % HDP, teda viac ako 4,7 % HDP schválených v rozpočte na rok 2025. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 % HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 % HDP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šetrenie na strane vlády v štátnom rozpočte je podľa KDH výsmechom pre ľudí

Šetrenie na strane vlády v štátnom rozpočte je podľa KDH výsmechom pre ľudí

DNES - 11:39Ekonomické

Keď vláda v septembri predstavovala tretí konsolidačný balíček, avizovala, že na sebe ušetrí 1,3 miliardy eur.

Nemecká vláda sa dohodla na podpore elektromobility a reforme sociálnych dávok

Nemecká vláda sa dohodla na podpore elektromobility a reforme sociálnych dávok

DNES - 11:28Ekonomické

Nemecká vládna koalícia našla zhodu v otázkach týkajúcich sa podpory elektromobility a reformy sociálnych dávok, oznámil vo štvrtok kancelár Friedrich Merz.

PS obvinilo MIRRI z krátenia financií pre chudobné okresy, rezort to odmietol

PS obvinilo MIRRI z krátenia financií pre chudobné okresy, rezort to odmietol

DNES - 8:34Ekonomické

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) svojvoľne obmedzuje pomoc pre najchudobnejšie okresy.

Reťazec sťahuje z predaja bylinky, obsahujú nebezpečné látky

Reťazec sťahuje z predaja bylinky, obsahujú nebezpečné látky

VČERA - 20:21Ekonomické

V sušených bylinách našli pyrolizidínové alkaloidy.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanályAKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanály
Toto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týranýToto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týraný
Takto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunituTakto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunitu
Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!
Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadáPentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviťFacebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cestyDo Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človekGoogle pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP