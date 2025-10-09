Branislav Gröhling: SaS nebude za predstavený návrh rozpočtu hlasovať
- DNES - 11:04
- Bratislava
Za vládou predstavený návrh štátneho rozpočtu na rok 2026 nebude v parlamente opozičná strana SaS hlasovať, pretože je pre krajinu škodlivý a nie je prorastový. Uviedli to poslanci Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling a Marián Viskupič (obaja SaS) v reakcii na zverejnený návrh štátneho rozpočtu na budúci rok.
„Tento rozpočet znamená kolaps ekonomiky a drastické zdražovanie, opätovné znižovanie životnej úrovne a ľudia a rodiny budú mať stále menej a menej peňazí navyše. Tento návrh, ktorý bol v stredu (8. 10.) zverejnený, nevidel v podstate nikto zo zamestnávateľov, nevideli to ani odborári. Vláda ho v piatok (10. 10.) chce schvaľovať a budúci týždeň sa o ňom budeme rozprávať v parlamente,“ priblížil Gröhling.
Predstavený rozpočet podľa neho vôbec neráta so žiadnymi reformami ani s ničím prorastovým, či už s pomocou podnikateľom alebo zamestnávateľom. „Namiesto podpory vláda reálne trestá všetkých ľudí, zamestnávateľov, ktorí vytvárajú pracovné miesta a tým trestá všetkých ľudí, ktorí sú zamestnaní. Slovensko sa takto stáva zadlženou, predraženou krajinou, kde rozkvitá korupcia, kde sa za verejné a európske peniaze stavajú haciendy, z ktorej slušní a poctiví podnikatelia a firmy utekajú a berú so sebou aj mladých ľudí. A za takýto rozpočet strana SaS nebude hlasovať,“ podčiarkol predseda SaS.
Podľa Viskupičových slov vláda opäť pripravila zlý, škodlivý rozpočet bez akejkoľvek vízie, ktorý Slovensku pripraví len stagnáciu, úpadok a ktorý bude vyháňať ľudí aj firmy preč z ekonomiky.
„Takýto rozpočet Slovensko jasne a absolútne vyradí z máp a rozmýšľania investorov. Dokonca aj Slovákov s dostatkom financií bude nútiť rozmýšľať nad odchodom zo Slovenska. Daňové zaťaženie, ekonomické prostredie, ciele rozpočtu, ale aj politické prostredie, ktoré s ekonomikou súvisí, mi zo všetkého najviac pripomínajú roky 1996 až 1997, teda posledné roky mečiarizmu, keď bolo Slovensko čiernou dierou Európy, aj ekonomicky,“ doplnil Viskupič.
Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bolo necelých šesť miliárd eur. Tento rok sa očakáva schodok na úrovni 5 % HDP, teda viac ako 4,7 % HDP schválených v rozpočte na rok 2025. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 % HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 % HDP.
