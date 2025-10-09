  • Články
Na Námestí slobody v Bratislave predstavia 17. novembra pamätník Nežnej revolúcie

  • DNES - 11:01
  • Bratislava
Na Námestí slobody v Bratislave by 17. novembra mali oficiálne uviesť pamätník Nežnej revolúcie. Monument, ktorý získal koncom septembra stavebné povolenie, bude niesť niesť stopy protestujúceho davu a nápis November 1989.

Pamätník nám má pripomínať nielen nenásilný občiansky odpor, ktorému sa podarilo zlomiť silu arogancie moci. Má podčiarknuť silu pravdy, občianskej odvahy a demokratických hodnôt, ktoré musíme aj dnes chrániť,” uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo. Pamätník bude stáť na mieste, ktoré bolo v novembri jedným z najdôležitejších miest verejných zhromaždení a je pevne späté so študentským hnutím.

Historik Radoslav Ragač upozornil, že inštalácia pamätníka na Námestí slobody, bývalom Gottwaldovom námestí, bude aj symbolickým gestom víťazstva demokracie nad totalitnou mocou. „Keďže pôvodne bolo na tomto námestí nainštalované súsošie Klementa Gottwalda, neskôr nápismi ironizované, pomaľované, zahalené a nakoniec v roku 1990 fyzicky odstránené,“ objasnil historik.

Pamätník demokratickej revolúcie 1989 bude postavený ako monumentálny podstavec. Bude umiestnený do repliky pôvodnej „protidavovej“ zábrany zvýšeného kvetináča, ktorý mal brániť ľuďom vo voľnom pohybe, oproti dnešnému úradu vlády. Odliatky podrážok topánok majú byť autentickým pripomenutím protestu, ktorý zanechal takéto šľapaje na všetkých vyvýšených kvetináčoch Gottwaldovho námestia, dnešného Námestia slobody.

Víťazný návrh pamätníka vzišiel z verejnej súťaže a jeho autormi sú Braňo Lackovič, Emanuel Zatlukaj a Jakub Trajter. Výstavbu pamätníka spolufinancuje Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Zdroj: Info.sk, TASR
