EÚ i Británia privítali dohodu medzi Izraelom a Hamasom, ocenili Trumpovo úsilie
- DNES - 10:52
- Brusel
Dohoda o prvej fáze mierového plánu pre Pásmo Gazy je významným prelomom, vyhlásila vo štvrtok na sieti X vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová.
Dohodu privítali aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevkov na X.
Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil americký prezident Donald Trump v stredu a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu - Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas -, ktoré od pondelka nepriamo rokovali v Egypte. Podpis tejto dohody sa podľa agentúry Reuters očakáva vo štvrtok o 11.00 h SELČ.
„Toto je významný diplomatický úspech a skutočná šanca na ukončenie tejto ničivej vojny a prepustenie všetkých rukojemníkov. EÚ urobí všetko, čo bude v jej silách, aby podporila jej realizáciu,“ napísala Kallasová.
Dohodu privítala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Na sieti X vyzdvihla diplomatické úsilie Spojených štátov, Kataru, Egypta a Turecka pri dosiahnutí tohto prelomu. „Som tiež povzbudená podporou vlády Izraela a Palestínskej samosprávy,“ napísala.
Von der Leyenová dodala, že všetky strany teraz musia plne dodržiavať podmienky dohody. Všetci rukojemníci musia byť bezpečne prepustení. „Musí byť zavedené trvalé prímerie. Utrpenie musí skončiť,“ uviedla. EÚ bude naďalej podporovať rýchle a bezpečné doručenie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a bude pripravená pomôcť s jeho obnovou.
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová taktiež vyzdvihla úsilie šéfa Bieleho domu pri dosiahnutí dohody. „Toto je kľúčový moment pre mier a obnovu na Blízkom východe a otvára cestu, ktorá môže konečne ukončiť medzigeneračný cyklus násilia, utrpenia a teroru, ktorý sužoval tento región,“ uviedla.
Dohodu privítal aj britský premiér Keir Starmer. „Táto dohoda musí byť teraz plne a bezodkladne implementovaná a sprevádzaná okamžitým zrušením všetkých obmedzení pri poskytovaní život zachraňujúcej humanitárnej pomoci do Gazy,“ napísal na X.
Trumpovi, predstaviteľom Egypta, Kataru a Turecka sa poďakovala za ich úsilie aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. „Táto dohoda a širšia cesta načrtnutá Trumpovým plánom predstavujú jedinečnú príležitosť ukončiť tento konflikt, ktorú je nevyhnutné využiť,“ vyhlásila a vyzvala strany na rešpektovania podmienok dohody.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa taktiež poďakoval Trumpovi, ktorý podľa neho „preukázal potrebnú politickú vôľu povzbudiť izraelskú vládu k prímeriu“.
Podľa španielskeho premiéra Pedra Sáncheza je teraz čas na dialóg, pomoc civilnému obyvateľstvu a pohľad do budúcnosti. „Treba mať nádej, ale zároveň je potrebná spravodlivosť a pamäť. Aby sa prežité hrôzy už nikdy nezopakovali,“ napísal.
Nemecký veľvyslanec v Izraeli Steffen Seibert uviedol, že je „krásne prebudiť sa s vyhliadkou na koniec nočnej mory“.
