  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 9.10.2025Meniny má Dionýz
14°Bratislava

Chlapec pri nehode na Horehroní utrpel početné zranenia, podstúpil operácie

  • DNES - 10:25
  • Banská Bystrica
Chlapec pri nehode na Horehroní utrpel početné zranenia, podstúpil operácie

Sedemročný chlapec, ktorý bol účastníkom stredajšej (8. 10). tragickej dopravnej nehody na Horehroní, utrpel početné zranenia.

Po prevoze do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici podstúpil chirurgické zákroky. Pre TASR to uviedla referentka komunikácie nemocnice Alena Šperková.

Pacienta sme prijali s početnými zraneniami. Podstúpil chirurgické zákroky a momentálne je pod dohľadom lekárov intenzívnej zdravotnej starostlivosti. Jeho stav naďalej monitorujeme,“ uviedla Šperková s tým, že viac informácií vzhľadom na citlivosť prípadu nateraz nie je možné poskytnúť.

K dopravnej nehode dvoch osobných áut došlo v stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom. Pri tragédii prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca. Jedna osoba, 7-ročný chlapec, bola z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezená do nemocnice. Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.

Obete tragédie pochádzali z obce Šumiac. V jednom aute sa viezla mladá rodina, v druhom mladí muži, ktorí sa vracali z práce. V obci sa uskutoční krízové stretnutie, na ktorom sa bude koordinovať pomoc pozostalým či zriadenie transparentného účtu na pomoc rodinám s nákladmi na poslednú rozlúčku.

Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadril prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šaško, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško i predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Obete tragickej nehody na Horehroní boli zo Šumiaca, v obci pracujú na pomoci

Obete tragickej nehody na Horehroní boli zo Šumiaca, v obci pracujú na pomoci

DNES - 9:50Domáce

Obete tragickej dopravnej nehody na Horehroní pochádzali z obce Šumiac v Breznianskom okrese.

Polícia začala pre tragickú nehodu na Horehroní trestné stíhanie

Polícia začala pre tragickú nehodu na Horehroní trestné stíhanie

DNES - 5:38Domáce

Polícia začala pre stredajšiu (8. 10.) tragickú dopravnú nehodu medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Šesť mŕtvych pri tragickej zrážke: Nehoda ochromila dopravu

Šesť mŕtvych pri tragickej zrážke: Nehoda ochromila dopravu

VČERA - 20:30Domáce

K mimoriadne tragickej dopravnej nehode došlo dnes, 8. októbra, vo večerných hodinách na ceste I/66 na Horehroní.

Jana Maškarová sa ohradila voči spochybňovaniu postupu polície pri nehode šéfa SIS

Jana Maškarová sa ohradila voči spochybňovaniu postupu polície pri nehode šéfa SIS

VČERA - 17:49Domáce

Poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová sa ohradila voči snahám spochybňovať postup polície pri objasňovaní dopravnej nehody riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara v Nitre.

Vosveteit.sk
Toto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týranýToto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týraný
Takto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunituTakto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunitu
Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!
Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadáPentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviťFacebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cestyDo Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človekGoogle pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začaloWhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP