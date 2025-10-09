Zelenskyj obvinil Rusko, že opakuje scenár z predchádzajúcich vojnových zím
- DNES - 10:04
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko, že útokmi na energetickú sieť a železničnú infraštruktúru, ktoré sa v posledných týždňoch zintenzívnili, chce na Ukrajine „zasiať chaos“.
„Úlohou Ruska je vytvárať chaos a vyvíjať psychologický tlak na obyvateľstvo prostredníctvom útokov na energetické zariadenia a železnice,“ vyhlásil Zelenskyj v stredu v Kyjeve pred novinármi, medzi ktorými bol aj spravodajca AFP.
AFP doplnila, že nedávne útoky ruskej armády sú podobné tým, aké Rusko podnikalo v zime v rokoch 2022, 2023 a 2024, keď po nich bez elektriny a kúrenia zostali dlhodobo milióny Ukrajincov.
Zelenskyj v rozhovore s novinármi uviedol, že ruské útoky v tomto roku už vystavili ukrajinskú plynárenskú infraštruktúru „silnému tlaku“ a že ďalšie by mohli Ukrajinu prinútiť krajinu zvýšiť dovoz plynu.
Aj Ukrajina však nedávno zintenzívnila svoje útoky dronmi a raketami na ruskom území. Táto operácia podľa Zelenského prináša očakávané výsledky - okrem iného viedla aj zvýšeniu cien pohonných hmôt v Rusku a znížila ich zásoby v Rusku o 20 percent. Zelenskyj dodal, že existujú dôkazy o tom, že Rusko preto zvýšilo dovoz pohonných látok z Číny a Bieloruska.
Nedávno Ukrajina zasiahla aj elektráreň v pohraničnej Belgorodskej oblasti na západe európskej časti Ruska, čo spôsobilo výpadky v dodávkach elektriny.
Francúzska pošta vydala známku s vôňou croissantu
Známky s vôňou croissantov sa v stredu na počesť tejto pochúťky objavili v poštových schránkach po celom Francúzsku.
Podpis dohody o prvej fáze mierového plánu pre Gazu sa očakáva o 11.00 h
Podpísanie dohody o prvej fáze mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre palestínske Pásmo Gazy by sa malo uskutočniť vo štvrtok o 11.00 h SELČ.
Lavrov: Trumpov mierový plán pre Gazu je najlepší, aký v súčasnosti máme
Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúci sa konfliktu v Pásme Gazy je síce všeobecný, ale zatiaľ zostáva najlepším návrhom „na stole“.
Boje v Pásme Gazy pokračujú aj napriek avizovanému súhlasu s mierovou dohodou
Izraelská armáda potvrdila, že severnú časť Pásma Gazy stále považuje za bojovú zónu.