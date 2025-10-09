Obete tragickej nehody na Horehroní boli zo Šumiaca, v obci pracujú na pomoci
Obete tragickej dopravnej nehody na Horehroní pochádzali z obce Šumiac v Breznianskom okrese.
V jednom aute sa viezla mladá rodina, v druhom mladí muži, ktorí sa vracali z práce. V obci sa uskutoční krízové stretnutie, na ktorom sa bude koordinovať pomoc pozostalým. Na sociálnej sieti o tom informoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).
„Naši kolegovia z regionálnej kancelárie sú už v Šumiaci, kde zvolávajú krízové zasadnutie obecných poslancov, pomocných profesií a našich členov miestnej občianskej a preventívnej služby, aby sa ťažkú situáciu podarilo zvládnuť,“ priblížil úrad splnomocnenca s tým, že na mieste budú pozostalým rodinám pomáhať aj pracovníci krízovej linky pomoci IPčko.
Regionálna kancelária ÚSVRK v súčinnosti s obcou takisto pripravuje zriadenie transparentného účtu, ktorý pomôže rodinám s nákladmi na poslednú rozlúčku s blízkymi. „Veríme, že sa nám aspoň sčasti podarí zmierniť náročné nastávajúce dni všetkých pozostalých a pomôcť im v maximálnej možnej miere zvládnuť nesmierne ťažkú situáciu,“ uviedol úrad.
K dopravnej nehode dvoch osobných áut došlo v stredu (8. 10.) večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom. Pri tragédii prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca. Jedna osoba, 7-ročný chlapec, bola z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezená do nemocnice. Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
Na mieste tragédie v stredu večer zasahovali všetky záchranné zložky, cesta bola niekoľko hodín v oboch smeroch uzavretá. V teréne boli okrem policajtov, záchranárov a profesionálnych hasičov aj dobrovoľní hasiči z Heľpy a zo Závadky nad Hronom.
„Zasahujúci príslušníci a členovia dobrovoľných hasičských zborov zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru, úniku prevádzkových kvapalín, proti pohybu, vyslobodzovali osoby z dvoch havarovaných osobných motorových vozidiel pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia, asistovali posádkam zdravotnej záchrannej služby pri resuscitácii a ošetrení zranených osôb, prehľadávali okolie dopravnej nehody z dôvodu podozrenia ďalších účastníkov nehody,“ priblížilo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadril prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šaško, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško i predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. „Táto správa ma hlboko zasiahla. Myslím na rodiny a priateľov, ktorých sa táto tragédia dotkla,“ uviedol Lunter.
Chlapec pri nehode na Horehroní utrpel početné zranenia, podstúpil operácie
Sedemročný chlapec, ktorý bol účastníkom stredajšej (8. 10). tragickej dopravnej nehody na Horehroní, utrpel početné zranenia.
Polícia začala pre tragickú nehodu na Horehroní trestné stíhanie
Polícia začala pre stredajšiu (8. 10.) tragickú dopravnú nehodu medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Šesť mŕtvych pri tragickej zrážke: Nehoda ochromila dopravu
K mimoriadne tragickej dopravnej nehode došlo dnes, 8. októbra, vo večerných hodinách na ceste I/66 na Horehroní.
Jana Maškarová sa ohradila voči spochybňovaniu postupu polície pri nehode šéfa SIS
Poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová sa ohradila voči snahám spochybňovať postup polície pri objasňovaní dopravnej nehody riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara v Nitre.