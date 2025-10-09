PS obvinilo MIRRI z krátenia financií pre chudobné okresy, rezort to odmietol
- DNES - 8:34
- Bratislava
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) svojvoľne obmedzuje pomoc pre najchudobnejšie okresy. Jedným z prípadov má byť skrátenie dotácie na podporu rozvojových projektov v okrese Gelnica o 60.000 eur. MIRRI obvinenie odmietlo s tým, že peniaze okresu zostávajú na iné projekty.
Podľa PS ministerstvo bez diskusie skrátilo okresu Gelnica sumu 60.000 eur na podporu rozvojových projektov. Vzápätí vetovalo podporu pre obce Úhorná a Stará Voda, ktoré splnili všetky formálne podmienky, boli riadne obodované ministerstvom a ich žiadosti boli riadiacim okresným výborom schválené. „Projekty mali smerovať do rekonštrukcií miestnych komunikácií. Nie je to férové voči starostom ani ľuďom žijúcim v týchto obciach,“ povedala členka Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková (PS).
Okresný úrad vo svojej zápisnici hovorí o arogancii a vyhrážaní sa zo strany zamestnanca ministerstva. PS vyzvalo ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý), aby vysvetlil konanie svojho rezortu a peniaze okresu vrátil.
MIRRI uviedlo, že okres Gelnica o peniaze neprišiel a zostáva mu celá alokácia. Dodalo, že podporené budú aj tie projekty, ktoré prinesú len malú pridanú hodnotu pre rozvoj okresu. „Je zaujímavé, že práve strana PS počas schvaľovania zákona o prioritných okresoch trvala na tom, že by sa mali peniaze prideľovať na projekty, ktoré pomôžu okresu, a dnes obhajujú práve to, aby sa podporovali projekty, ktoré sú síce prínosom pre danú obec, ale len okrajovo plnia zámer rozvoja regiónu,“ uviedol rezort. Väčší význam pre okres mali podľa MIRRI iné projekty, hoci boli bodovo pod zamietnutými.
„Uplatnenie práva veta tak umožnilo hlasovať napríklad o oprave strechy baníckeho múzea v Gelnici či o revitalizácii banského skanzenu, ktoré sa javili, že majú väčší potenciál prilákať turistov než cesta do okrajovej obce. Tieto projekty však členovia riadiaceho výboru odmietli podporiť napriek tomu, že mali rovnaký alebo takmer rovnaký počet bodov,“ priblížilo ministerstvo.
PS sa takisto nepáči podľa nich neštandardný postup zamestnanca ministerstva, ktorý sa v okrese Lučenec dožaduje hodnotiacej tabuľky pod hrozbou vetovania všetkých schválených projektov. „V oboch prípadoch ide o bývalého asistenta ministra Migaľa v národnej rade. Vyzývame preto ministra, aby urýchlene vysvetlil postup svojho zamestnanca a prístup ministerstva k podpore menej rozvinutých okresov,” dodala Hanuliaková.
Ak má ministerstvo pocit, že pri hodnotení projektov dochádza k akýmkoľvek manipuláciám zo strany okresných úradov, má podľa nej konať v zmysle aktuálnych právnych predpisov a netrestať za takéto konanie samosprávy, ktoré sa do výziev zapájajú.
Toto obvinenie je podľa rezortu „šokujúce“. Odmietnutie zverejniť hodnotiacu tabuľku, tak ako to štandardne urobilo ostatných 18 najmenej rozvinutých okresov, považuje MIRRI za netransparentné konanie. „Je šialené, aby Progresívne Slovensko aktívne podporovalo to, že by malo ministerstvo podporovať projekty len na základe politickej objednávky bez zverejnenia relevantných podkladov,“ dodal rezort investícií.
