Podpis dohody o prvej fáze mierového plánu pre Gazu sa očakáva o 11.00 h
- DNES - 8:30
- Tel Aviv/Gaza
Podpísanie dohody o prvej fáze mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre palestínske Pásmo Gazy by sa malo uskutočniť vo štvrtok o 11.00 h SELČ. Uviedol to pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s podrobnosťami tejto dohody, informuje TASR.
Prímerie v palestínskej enkláve by podľa spomínaného zdroja malo vstúpiť do platnosti ihneď po podpise dohody.
Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil Trump v stredu a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu - Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas - ktoré od pondelka nepriamo rokovali v Egypte.
V prvej fáze Hamas prepustí všetkých rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve a izraelské sily sa stiahnu na dohodnutú líniu. Stanica Sky News informuje, že izraelská armáda by sa mala z palestínskeho územia stiahnuť v priebehu 24 hodín od podpisu dohody. Podľa zdroja môže dôjsť k prepusteniu rukojemníkov už v sobotu, najneskôr však do pondelka.
Hoci izraelská armáda začala operačné prípravy na realizáciu tohto plánu, naďalej zostáva rozmiestnená v oblasti, informuje Reuters.
Podľa spravodajského portálu The Times of Israel sú izraelskí vyjednávači naďalej v Egypte, kde pracujú na dokončení podrobností dohody, s dôrazom na zoznam väznených Palestínčanov, ktorých má Izrael prepustiť. Príprava zoznamu je naliehavá kvôli dnešnému zasadnutiu izraelského bezpečnostného kabinetu a vlády, uviedol predstaviteľ.
