  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 9.10.2025Meniny má Dionýz
14°Bratislava

Podpis dohody o prvej fáze mierového plánu pre Gazu sa očakáva o 11.00 h

  • DNES - 8:30
  • Tel Aviv/Gaza
Podpis dohody o prvej fáze mierového plánu pre Gazu sa očakáva o 11.00 h

Podpísanie dohody o prvej fáze mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre palestínske Pásmo Gazy by sa malo uskutočniť vo štvrtok o 11.00 h SELČ. Uviedol to pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s podrobnosťami tejto dohody, informuje TASR.

Prímerie v palestínskej enkláve by podľa spomínaného zdroja malo vstúpiť do platnosti ihneď po podpise dohody.

Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil Trump v stredu a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu - Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas - ktoré od pondelka nepriamo rokovali v Egypte.

V prvej fáze Hamas prepustí všetkých rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve a izraelské sily sa stiahnu na dohodnutú líniu. Stanica Sky News informuje, že izraelská armáda by sa mala z palestínskeho územia stiahnuť v priebehu 24 hodín od podpisu dohody. Podľa zdroja môže dôjsť k prepusteniu rukojemníkov už v sobotu, najneskôr však do pondelka.

Hoci izraelská armáda začala operačné prípravy na realizáciu tohto plánu, naďalej zostáva rozmiestnená v oblasti, informuje Reuters.

Podľa spravodajského portálu The Times of Israel sú izraelskí vyjednávači naďalej v Egypte, kde pracujú na dokončení podrobností dohody, s dôrazom na zoznam väznených Palestínčanov, ktorých má Izrael prepustiť. Príprava zoznamu je naliehavá kvôli dnešnému zasadnutiu izraelského bezpečnostného kabinetu a vlády, uviedol predstaviteľ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lavrov: Trumpov mierový plán pre Gazu je najlepší, aký v súčasnosti máme

Lavrov: Trumpov mierový plán pre Gazu je najlepší, aký v súčasnosti máme

DNES - 7:14Zahraničné

Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúci sa konfliktu v Pásme Gazy je síce všeobecný, ale zatiaľ zostáva najlepším návrhom „na stole“.

Boje v Pásme Gazy pokračujú aj napriek avizovanému súhlasu s mierovou dohodou

Boje v Pásme Gazy pokračujú aj napriek avizovanému súhlasu s mierovou dohodou

DNES - 6:54Zahraničné

Izraelská armáda potvrdila, že severnú časť Pásma Gazy stále považuje za bojovú zónu.

Trump: Izraelských rukojemníkov by Hamas mohol prepustiť už v pondelok

Trump: Izraelských rukojemníkov by Hamas mohol prepustiť už v pondelok

DNES - 5:58Zahraničné

Izrael by sa na základe dohody o ukončení vojny s palestínskym militantným hnutím Hamas mohol z vopred odsúhlasených častí Gazy začať sťahovať hneď, ako túto dohodu schváli izraelská vláda.

Hamas potvrdil dohodu o ukončení vojny s Izraelom v Pásme Gazy

Hamas potvrdil dohodu o ukončení vojny s Izraelom v Pásme Gazy

DNES - 5:55Zahraničné

Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok potvrdilo, že dosiahlo dohodu o ukončení vojny v Pásme Gazy s Izraelom.

Vosveteit.sk
Toto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týranýToto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týraný
Takto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunituTakto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunitu
Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!
Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadáPentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviťFacebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cestyDo Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človekGoogle pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začaloWhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP