Lavrov: Trumpov mierový plán pre Gazu je najlepší, aký v súčasnosti máme

  DNES - 7:14
  • Moskva
Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúci sa konfliktu v Pásme Gazy je síce všeobecný, ale zatiaľ zostáva najlepším návrhom „na stole“. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre televíziu RT uverejnenom v stredu, píše agentúra Reuters.

Americký prezident Donald Trump navrhol 20 bodov, ktoré obsahujú slovo ‚štátnosť‘. Všetko je však formulované vo veľmi všeobecných pojmoch,“ povedal Lavrov v rozhovore, ktorý bol čiastočne uverejnený na webovej stránke ruského ministerstva zahraničných vecí.

V tejto súvislosti je otázkou len to, čo zostane z Pásma Gazy. Nie je tam žiadna zmienka o Západnom brehu Jordánu. Sme však realisti. Chápeme, že je to to najlepšie, čo je v súčasnosti 'na stole',“ dodal Lavrov.

Trumpov plán je podľa neho „najlepšou možnosťou z hľadiska prijateľnosti pre arabských predstaviteľov a 'neodmietnutia' Izraelom, čo je spôsob, akým by som charakterizoval postoj (izraelského premiéra) Benjamina Netanjahua“.

Rusko vyjadrilo podporu Trumpovmu plánu hneď po tom, ako ho šéf Bieleho domu minulý týždeň predstavil, a dúfa, že sa ho podarí zrealizovať.

Moskva kritizovala izraelské vojenské operácie v Pásme Gazy od vypuknutia konfliktu s palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2023. Rusko tiež dlhodobo tvrdí, že dvojštátne riešenie je jediným spôsobom, ako vyriešiť tento konflikt, pripomína Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
