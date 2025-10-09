Boje v Pásme Gazy pokračujú aj napriek avizovanému súhlasu s mierovou dohodou
Agentúra civilnej obrany v Pásme Gaze vo štvrtok informovala o viacerých útokoch v tejto palestínskej enkláve, a to aj po oznámení, že militantné hnutie Hamas a Izrael súhlasili s prvou fázou mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Izraelská armáda potvrdila, že severnú časť Pásma Gazy stále považuje za bojovú zónu, informuje TASR podľa agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
„Od včerajšieho večerného oznámenia dohody o navrhovanom rámci prímeria v Gaze bolo hlásených viacero výbuchov, najmä v severných oblastiach Gazy,“ uviedol jeden z predstaviteľov agentúry civilnej obrany s odvolaním sa na „sériu intenzívnych leteckých útokov“ na mesto Gaza.
Podobnú informáciu zdieľal aj jeden z hovorcov izraelskej armády. „Sily armády stále obkľučujú mesto Gaza a návrat tam je mimoriadne nebezpečný. Pre vašu bezpečnosť sa vyhnite návratu na sever alebo priblíženiu sa k oblastiam, kde operuje armáda, až kým nebudú vydané oficiálne pokyny,“ vysvetlil hovorca.
Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil Trump v stredu a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu. Dohodu bude vo štvrtok schvaľovať izraelská vláda a až potom môže začať jej plnenie, vrátane sťahovania izraelských jednotiek či prepustenia zadržiavaných rukojemníkov a väzňov. V rozhovore pre televíziu Fox News americký prezident uviedol, že by k návratu izraelských rukojemníkov domov mohlo prísť už v pondelok.
