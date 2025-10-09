Pred 85 rokmi sa narodil John Lennon, spojené sú s tým aj ďalšie výročia
- DNES - 5:59
- Londýn/Bratislava
Bol to jeden z najvýznamnejších muzikantov a spevákov všetkých čias, člen slávnych The Beatles.
Preslávil sa aj ako maliar, herec, spisovateľ a v pozícii politického aktivistu ho vnímali ako posla mieru. Jeho skladateľské partnerstvo s Paulom McCartneym patrí k najúspešnejším v hudobnej histórii. Od narodenia anglického muzikanta Johna Lennona uplynie dnes (9. októbra) 85 rokov.
V rovnaký deň pred 50 rokmi sa mu narodil syn Sean, ktorého priviedla na svet Yoko Ono. S japonskou výtvarníčkou dokončil bývalý člen The Beatles v polovici októbra 1980 slávny spoločný album Double Fantasy a o necelé dva mesiace neskôr, 8. decembra 1980 John Lennon zomrel ako 40-ročný po atentáte v New Yorku. V nasledujúcom týždni sa na vrchol UK rebríčka dostal jeho singel (Just Like) Starting Over, 27. decembra aj v americkom Billboard Hot 100.
John Winston Lennon sa narodil 9. októbra 1940 v anglickom Liverpoole. Prvé meno dostal podľa otca Johna Alfreda Lennona, druhé meno Winston podľa ministerského predsedu Winstona Churchilla. Od siedmich rokov písal básne a poviedky, ktoré dopĺňal vlastnými kresbami, a bol vášnivý čitateľ. V roku 1952 ho zapísali na strednú školu, začal hrať na gitaru a neskôr s priateľom Petom Shottom založil svoju prvú kapelu The Quarrymen.
História skupiny The Beatles odštartovala v roku 1957, keď John Lennon osudovo stretol Paula McCartneyho a o pár dní ho prijal do svojej kapely. V auguste 1958 sa pripojil George Harrison. Názov The Quarrymen zmenili na Long John & The Silver Beatles, potom z názvu vypadlo Long John a v roku 1960 si skrátili názov na The Beatles. Ringo Starr si sadol za bicie o dva roky neskôr.
Po vzniku The Beatles bol Lennon spočiatku de facto lídrom skupiny, túto úlohu však postupne do veľkej miery prenechával Paulovi McCartneyovi a venoval sa skladaniu, spoluautorstvu s čoraz väčšou inovatívnosťou, zosobnenou v skladbe „Strawberry Fields Forever“, ktorú neskôr označil za svoje najlepšie dielo s kapelou.
Lennon čoskoro rozšíril svoju činnosť aj do iných médií, keď sa podieľal na viacerých filmoch - vrátane snímok How I Won the War (1967), a napísal knihy In His Own Write (1964) alebo A Spaniard in the Works (1965). Obe zbierky predstavovali nonsensové texty a kresby. Počnúc skladbou All You Need Is Love sa jeho piesne stali hymnami protivojnového hnutia a protikultúry 60. rokov.
V roku 1969 založil spolu so svojou druhou manželkou, multimediálnou umelkyňou Yoko Ono, skupinu Plastic Ono Band, usporiadal dvojtýždňovú protivojnovú demonštráciu za mier a opustil skupinu The Beatles, aby sa vydal na sólovú dráhu. Lennon a Ono spolupracovali na mnohých dielach vrátane trilógie avantgardných albumov a niekoľkých ďalších filmov.
Po ukončení činnosti The Beatles (1970), ktorá zostáva aj po 55 rokoch najanalyzovanejší rozpad hudobnej skupiny v histórii, vydal Lennon sólový debut John Lennon/Plastic Ono Band a medzinárodné top 10 single Give Peace a Chance, Instant Karma!, Imagine a Happy Xmas (War Is Over).
Po presťahovaní sa do New Yorku v roku 1971 viedla jeho kritika vojny vo Vietname k trojročnému pokusu o deportáciu zo strany Nixonovej administratívy.
Lennon a Ono sa v rokoch 1973-1975 rozišli, Lennon počas nich produkoval album Harryho Nilssona Pussy Cats. Mal tiež úspešné spolupráce s Eltonom Johnom (Whatever Gets You thru the Night) a Davidom Bowiem (Fame).
Po päťročnej prestávke sa Lennon vrátil k hudbe v roku 1980 spoluprácou s Yoko Ono na albume Double Fantasy. Tri týždne po vydaní albumu ho zastrelil v newyorskej rezidencii Dakota psychicky narušený Mark David Chapman.
Ako umelec, autor a spoluautor má Lennon na konte viac ako 20 singlov, ktoré sa dostali na prvé miesto rebríčka Billboard Hot 100. Najpredávanejší album Double Fantasy získal rok po jeho smrti cenu Grammy za album roka. V roku 1982 mu BRIT Awards posmrtne udelili cenu za výnimočný prínos k hudbe. O päť tokov neskôr ho uviedli do Siene slávy skladateľov.
Popularitu získali aj okuliare, ktoré nosil. Podľa jeho priezviska sa im začalo hovoriť „lenonky“. Pamätníky Lennona sú v najrôznejších kútoch sveta. Okrem Bardejova (Ulička Johna Lennona) sú aj v New Yorku (Strawberry Fields), Liverpoole (Mierový pamätník), Reykjavíku (Imagine Peace Tower), Havane (Park Johna Lennona) či v Prahe (Múr Johna Lennona). Sochy a záhrady na jeho počesť sa dajú nájsť od juhoamerického Peru po ázijské Japonsko.
Kniha s názvom Imagine (2017), inšpirovaná rovnomennou kultovou piesňou od Johna Lennona, vyšla so súhlasom vdovy Yoko Ono. Dielo s ilustráciami francúzskeho umelca Jeana Julliena obsahuje Lennonov text a opisuje let mladého holuba, symbol misie na pomoc mieru.
Posledná nahrávka skupiny The Beatles, ktorú pomohla dotvoriť umelá inteligencia, vyšla pred dvoma rokmi. Pieseň s názvom Now and Then, ktorú pôvodne napísal a naspieval exbeatle John Lennon v 70. rokoch, sa podarila Paulovi McCartneymu a Ringovi Starrovi dokončiť pomocou moderných technológií. Pôvodná nahrávka obsahovala iba spev s klavírovým sprievodom. Skladba získala prestížne hudobné ocenenie Grammy za najlepší rockový výkon a dostala sa na čelo rebríčka UK Singles Chart ako osemnásta pieseň The Beatles v histórii a prvá od roku 1969.
Dokument One to One: John & Yoko (2024) zachytáva život a obdobie politického aktivizmu Lennona a Ono v 70. rokoch v začiatkoch ich pobytu v New Yorku. Film natočili Kevin MacDonald a Sam Rice-Edwards, svetovú premiéru mal vlani v Benátkach.
Zaujímavosťou v života Johna Lennona bolo, že v rovnaký deň sa narodil aj jeho druhý syn Sean Lennon (9. október 1975). Mal ho so svojou druhou manželkou Yoko Ono. Prvého syna Juliana (62) mal s prvou manželkou Cynthiou.
