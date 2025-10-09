Trump: Izraelských rukojemníkov by Hamas mohol prepustiť už v pondelok
- Gaza
Izrael by sa na základe dohody o ukončení vojny s palestínskym militantným hnutím Hamas mohol z vopred odsúhlasených častí Gazy začať sťahovať hneď, ako túto dohodu schváli izraelská vláda.
Agentúru AP o tom informoval anonymný zdroj z Bieleho domu, podľa ktorého by následne Hamas mohol prepustiť zadržiavaných izraelských rukojemníkov. Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News uviedol, že stať by sa tak mohlo už v pondelok.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v oficiálnom vyhlásení potvrdil, že v súvislosti s touto dohodou zvolá zasadnutie vlády, informoval portál The Times of Israel (TOI). „Veľký deň pre Izrael. Zajtra (štvrtok - pozn. TASR) zvolám vládu, aby dohodu schválila a priviedla všetkých našich drahých rukojemníkov domov,“ potvrdil.
Vo vyjadrení Netanjahu podľa TOI tiež poďakoval Trumpovi „za oddanosť tejto posvätnej misii oslobodiť našich rukojemníkov“.
Televízia BBC s odvolaním sa na svoj zdroj uvádza, že po schválení by stiahnutie Izraela na dohodnutú líniu malo trvať menej ako 24 hodín. Po odchode izraelských jednotiek bude mať Hamas 72 hodín na prepustenie rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy zadržiava.
Dodal, že Izrael počas prvých piatich dní povolí vstup 400 nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy, pričom ich počet sa bude v neskorších fázach postupne zvyšovať, vysvetľuje BBC.
Agentúru AP iný zdroj informoval, že Hamas plánuje všetkých 20 izraelských rukojemníkov, ktorí sú stále nažive, prepustiť už tento víkend. Zosnulí rukojemníci budú údajne prepustení v ďalších fázach.
Nie je zatiaľ jasné, či strany dosiahli pokrok aj v citlivejších otázkach týkajúcich sa budúcnosti Pásma Gazy, ako je odzbrojenie Hamasu či konečné spravovanie tohto vojnou zničeného územia, pripomína AP.
