Hamas potvrdil dohodu o ukončení vojny s Izraelom v Pásme Gazy

  • DNES - 5:55
  • Gaza
Hamas potvrdil dohodu o ukončení vojny s Izraelom v Pásme Gazy

Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok potvrdilo, že dosiahlo dohodu o ukončení vojny v Pásme Gazy s Izraelom. Amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvalo, aby prinútil Izrael dohodu plne implementovať, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a Reuters.

Hamas oznámil, že „dosiahol dohodu o ukončení vojny v Gaze, stiahnutí okupačných síl, prístupe humanitárnej pomoci a výmene väzňov“. Hnutie tak potvrdilo Trumpove vyhlásenie, že obe strany sa dohodli na prvej fáze jeho mierového plánu, ktoré šéf Bieleho domu zverejnil len chvíľu predtým.

Militanti Trumpa a ostatné strany zároveň vyzvali, aby Izraelu „nedovolil vyhýbať sa alebo odkladať implementáciu toho, čo bolo dohodnuté“.

Potvrdzujeme, že obete nášho ľudu nebudú márne a že zostaneme verní nášmu sľubu – nikdy sa nevzdáme národných práv nášho ľudu, kým nedosiahneme slobodu, nezávislosť a sebaurčenie,“ vyhlásil Hamas. Hnutie sa tiež poďakovalo americkému prezidentovi, Kataru, Egyptu a Turecku za ich sprostredkovateľské úsilie.

Zdroj z Hamasu pre AFP uviedol, že hnutie vymení 20 živých izraelských rukojemníkov za 2000 palestínskych väzňov ako súčasť prvej fázy dohody o ukončení konfliktu v Gaze. Táto výmena sa podľa neho uskutoční do 72 hodín od implementácie dohody, ktorú by obe strany mali podpísať vo štvrtok.

Zdroj: Info.sk, TASR
Trump: Izraelských rukojemníkov by Hamas mohol prepustiť už v pondelok

Trump: Izraelských rukojemníkov by Hamas mohol prepustiť už v pondelok

DNES - 5:58Zahraničné

Izrael by sa na základe dohody o ukončení vojny s palestínskym militantným hnutím Hamas mohol z vopred odsúhlasených častí Gazy začať sťahovať hneď, ako túto dohodu schváli izraelská vláda.

Guterres vyzval Izrael a Hamas na dodržiavanie prvej fázy mierovej dohody

Guterres vyzval Izrael a Hamas na dodržiavanie prvej fázy mierovej dohody

DNES - 5:53Zahraničné

Generálny tajomník OSN António Guterres privítal dohodu o prvej fáze mierového plánu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorý sprostredkoval americký prezident Donald Trump.

Lecornu: Macron by mohol vymenovať nového premiéra do 48 hodín

Lecornu: Macron by mohol vymenovať nového premiéra do 48 hodín

VČERA - 21:17Zahraničné

Odchádzajúci francúzsky premiér Sébastien Lecornu v stredu večer oznámil, že prezident Emmanuel Macron by mohol v priebehu nasledujúcich 48 hodín vymenovať nového predsedu vlády.

Prezident: S Maďarskom chceme naďalej rozvíjať spoluprácu vo všetkých oblastiach

Prezident: S Maďarskom chceme naďalej rozvíjať spoluprácu vo všetkých oblastiach

VČERA - 18:37Zahraničné

Prezident SR Peter Pellegrini sa v stredu stretol s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom.

