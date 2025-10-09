Polícia začala pre tragickú nehodu na Horehroní trestné stíhanie
Polícia začala pre stredajšiu (8. 10.) tragickú dopravnú nehodu medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Informovalo o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici. Zároveň spresnilo, že najmladšou obeťou nehody je 14-ročný chlapec. Ďalších päť osôb, ktoré pri nehode zomreli, bolo vo veku 36, 35, 23, 28 a 20 rokov.
„Jedna osoba - chlapček vo veku sedem rokov bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice,“ informovala polícia. Na miesto nehody boli prizvaní znalci z odboru cestnej dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva. „Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania,“ uviedla polícia.
Záchranná zdravotná služba NsP Brezno TRAGICKÁ DOPRAVNÁ NEHODA NA HOREHRONÍ Dnes večer prijali posádky RZP...Uverejnil používateľ Záchranná zdravotná služba NsP Brezno Streda 8. októbra 2025
Na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom sa v stredu večer zrazili dve osobné autá. Nehoda si vyžiadala šesť obetí a jednu zranenú osobu, ktorá bola prevezená do nemocnice. V oboch autách sa podľa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity nachádzali rómske rodiny.
Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadril prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šaško aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Šesť mŕtvych pri tragickej zrážke: Nehoda ochromila dopravu
K mimoriadne tragickej dopravnej nehode došlo dnes, 8. októbra, vo večerných hodinách na ceste I/66 na Horehroní.
Jana Maškarová sa ohradila voči spochybňovaniu postupu polície pri nehode šéfa SIS
Poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová sa ohradila voči snahám spochybňovať postup polície pri objasňovaní dopravnej nehody riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara v Nitre.
V Bratislave organizuje SaS protest a pochod, žiada odvolanie Pavla Gašpara
Opozičná strana SaS v Bratislave organizuje v stredu podvečer protest a pochod pred centrálu Slovenskej informačnej služby (SIS). Žiada odvolanie šéfa tajnej služby Pavla Gašpara.
Prezident odobril novelu umožňujúcu prebrať brannú povinnosť po 18 rokoch života
Veková hranica na dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti sa zníži.