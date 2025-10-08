Lecornu: Macron by mohol vymenovať nového premiéra do 48 hodín
- DNES - 21:17
- Paríž
Odchádzajúci francúzsky premiér Sébastien Lecornu v stredu večer oznámil, že prezident Emmanuel Macron by mohol v priebehu nasledujúcich 48 hodín vymenovať nového predsedu vlády.
Zároveň uviedol, že možnosť predčasných parlamentných volieb sa podľa neho vzdialila, píše TASR s odvolaním sa na agentúry Reuters a AFP.
„Povedal som prezidentovi republiky, že vyhliadky na rozpustenie parlamentu sa zmenšujú a že podľa môjho názoru situácia umožňuje prezidentovi vymenovať premiéra v priebehu najbližších 48 hodín,“ uviedol Lecornu pre televíziu France 2 po stretnutí s Macronom.
Nie je zatiaľ jasné, kedy Macron oznámi svoje rozhodnutie. Lecornu potvrdil, že on sa už neusiluje o post predsedu vlády. Odmietol tiež špekulovať o tom, kto by mohol funkciu prevziať, keďže podľa jeho slov ide výlučne o rozhodnutie prezidenta.
Lecornu bol do funkcie vymenovaný 9. septembra. V pondelok však podal demisiu spolu s celou vládou, a to len niekoľko hodín po oznámení nového zloženia kabinetu. Jeho vláda sa tak stala najkratšie trvajúcou v modernej histórii Francúzska.
Na žiadosť prezidenta Macrona však Lecornu pokračoval v konzultáciách s niektorými politickými lídrami, aby sa pokúsil zmierniť súčasnú politickú krízu a zabrániť vypísaniu predčasných parlamentných volieb.
