Šesť mŕtvych pri tragickej zrážke: Nehoda ochromila dopravu
Dopravná nehoda medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom si vyžiadala šesť obetí a jednu zranenú osobu. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K nehode došlo v stredu večer na ceste I/66. „Podľa predbežných informácií sa zrazili dve osobné autá. Žiaľ, nehoda si vyžiadala obete na životoch,“ uviedla polícia.
Z miesta hlásia šesť obetí a jednu zranenú osobu, ktorá bola prevezená do nemocnice. „Bližšie informácie k nehode bude možné poskytnúť neskôr. Polícia miesto dokumentuje, cesta I/66 je momentálne úplne neprejazdná,“ podotkla polícia.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na sociálnej sieti informovalo, že na tiesňovú linku 155 prijali volanie o čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel v okrese Brezno. „Na miesto sme vyslali tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Z miesta, žiaľ, máme hlásených šesť obetí. Jedna osoba bola po prvotnom ošetrení záchranármi transportovaná do nemocnice,“ uviedli zdravotní záchranári.
Jana Maškarová sa ohradila voči spochybňovaniu postupu polície pri nehode šéfa SIS
Poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová sa ohradila voči snahám spochybňovať postup polície pri objasňovaní dopravnej nehody riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara v Nitre.
V Bratislave organizuje SaS protest a pochod, žiada odvolanie Pavla Gašpara
Opozičná strana SaS v Bratislave organizuje v stredu podvečer protest a pochod pred centrálu Slovenskej informačnej služby (SIS). Žiada odvolanie šéfa tajnej služby Pavla Gašpara.
Prezident odobril novelu umožňujúcu prebrať brannú povinnosť po 18 rokoch života
Veková hranica na dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti sa zníži.
Vallo: Vláda musí prijať opatrenia pre lepšiu bezpečnostnú situáciu v Bratislave
Vláda musí prijať opatrenia vedúce k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v Bratislave.