  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 8.10.2025Meniny má Brigita
13°Bratislava

Šesť mŕtvych pri tragickej zrážke: Nehoda ochromila dopravu

  • DNES - 20:30
  • Heľpa
Šesť mŕtvych pri tragickej zrážke: Nehoda ochromila dopravu

Dopravná nehoda medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom si vyžiadala šesť obetí a jednu zranenú osobu. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K nehode došlo v stredu večer na ceste I/66. „Podľa predbežných informácií sa zrazili dve osobné autá. Žiaľ, nehoda si vyžiadala obete na životoch,“ uviedla polícia.

Z miesta hlásia šesť obetí a jednu zranenú osobu, ktorá bola prevezená do nemocnice. „Bližšie informácie k nehode bude možné poskytnúť neskôr. Polícia miesto dokumentuje, cesta I/66 je momentálne úplne neprejazdná,“ podotkla polícia.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na sociálnej sieti informovalo, že na tiesňovú linku 155 prijali volanie o čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel v okrese Brezno. „Na miesto sme vyslali tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Z miesta, žiaľ, máme hlásených šesť obetí. Jedna osoba bola po prvotnom ošetrení záchranármi transportovaná do nemocnice,“ uviedli zdravotní záchranári.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Jana Maškarová sa ohradila voči spochybňovaniu postupu polície pri nehode šéfa SIS

Jana Maškarová sa ohradila voči spochybňovaniu postupu polície pri nehode šéfa SIS

DNES - 17:49Domáce

Poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová sa ohradila voči snahám spochybňovať postup polície pri objasňovaní dopravnej nehody riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara v Nitre.

V Bratislave organizuje SaS protest a pochod, žiada odvolanie Pavla Gašpara

V Bratislave organizuje SaS protest a pochod, žiada odvolanie Pavla Gašpara

DNES - 17:46Domáce

Opozičná strana SaS v Bratislave organizuje v stredu podvečer protest a pochod pred centrálu Slovenskej informačnej služby (SIS). Žiada odvolanie šéfa tajnej služby Pavla Gašpara.

Prezident odobril novelu umožňujúcu prebrať brannú povinnosť po 18 rokoch života

Prezident odobril novelu umožňujúcu prebrať brannú povinnosť po 18 rokoch života

DNES - 16:58Domáce

Veková hranica na dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti sa zníži.

Vallo: Vláda musí prijať opatrenia pre lepšiu bezpečnostnú situáciu v Bratislave

Vallo: Vláda musí prijať opatrenia pre lepšiu bezpečnostnú situáciu v Bratislave

DNES - 16:23Domáce

Vláda musí prijať opatrenia vedúce k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v Bratislave.

Vosveteit.sk
Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadáPentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviťFacebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cestyDo Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človekGoogle pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začaloWhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtýmAKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokolyUmelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Veľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údajeVeľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údaje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP