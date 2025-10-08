Prezident: S Maďarskom chceme naďalej rozvíjať spoluprácu vo všetkých oblastiach
- DNES - 18:37
- Bratislava
Prezident SR Peter Pellegrini sa v stredu stretol s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom. Obaja chcú naďalej rozvíjať spoluprácu medzi svojimi krajinami.
„Vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom sú jasným dôkazom toho, že hranica medzi našimi krajinami nás nerozdeľuje, ale, naopak, spája,“ uviedol Pellegrini. Doplnil, že národy nie sú len susedia, ale pevnými partnermi, ktorí majú spoločné záujmy a vzájomne sa rešpektujú. „Na dnešnom stretnutí s prezidentom Tamásom Sulyokom sme potvrdili naše odhodlanie naďalej rozvíjať spoluprácu medzi Maďarskom a Slovenskom vo všetkých oblastiach, ktoré sú na prospech obyvateľov oboch národov,“ dodal.
