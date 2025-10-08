  • Články
V Bratislave organizuje SaS protest a pochod, žiada odvolanie Pavla Gašpara

  • DNES - 17:46
  • Bratislava
Opozičná strana SaS v Bratislave organizuje v stredu podvečer protest a pochod pred centrálu Slovenskej informačnej služby (SIS). Žiada odvolanie šéfa tajnej služby Pavla Gašpara.

Pavol Gašpar je symbol toho, že táto vláda neslúži ľuďom, neslúži zákonu, neslúži ústave, a preto je dôležité povedať - a dosť,“ uviedla na stredajšej tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS).

Opoziční politici Pavlovi Gašparovi vyčítajú viacero podozrení týkajúcich sa jeho majetku, ako aj jeho dopravnú nehodu koncom augusta v Nitre. Prekáža im, že na polícii k incidentu ešte nevypovedal.

Gašpar potvrdil, že mal nehodu a prípadom sa zaoberá polícia. Na kritiku o neuvedení auta, s ktorým havaroval, v majetkovom priznaní reagoval, že vozidlo je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľom a spoločníkom. Podiel v tejto spoločností, ako tvrdí, v majetkovom priznaní riadne uviedol. Polícia pre TASR minulý týždeň uviedla, že riaditeľ SIS má byť vo veci jeho dopravnej nehody vypočutý v priebehu októbra.

Zdroj: Info.sk, TASR
