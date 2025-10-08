  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 8.10.2025Meniny má Brigita
17°Bratislava

EK predstavila stratégiu pre rovnosť LGBTIQ+ osôb, chce zvýšiť ich ochranu

  • DNES - 17:17
  • Štrasburg
EK predstavila stratégiu pre rovnosť LGBTIQ+ osôb, chce zvýšiť ich ochranu

Európska komisia (EK) v stredu predstavila novú stratégiu pre rovnosť LGBTIQ+ osôb na roky 2026 – 2030, ktorej cieľom je posilniť ochranu práv tejto komunity a bojovať proti takzvanej konverznej terapii. Informuje o tom TASR podľa tlačového vyhlásenia EK a portálu Politico.

Eurokomisárka pre rovnosť Hadja Lahbibová na tlačovej konferencii zdôraznila, že Brusel nebude váhať pristúpiť k súdnym krokom proti členským krajinám, ktoré porušujú základné práva ľudí.

Nová stratégia, ktorá nie je právne záväzná, nadväzuje na pevné základy stratégie z predošlého obdobia (2020 – 2025) a stanovuje cielené opatrenia v troch hlavných oblastiach. Cieľom je ochrana LGBTIQ+ osôb pred všetkými formami násilia a diskriminácie (online aj offline), podpora rovnakých práv pre LGBTIQ+ osoby a spolupráca s občianskou spoločnosťou v riešení problematiky.

Podľa údajov EK čelil približne každý štvrtý člen LGBTIQ+ komunity v EÚ nejakej forme „konverznej terapie“, vrátane fyzického a sexuálneho násilia, slovným útokom či ponižovaniu. Konverzná terapia alebo praktika je názov pre metódy zamerané na zmenu sexuálnej orientácie, rodovej identity či prejavu LGBTIQ+ osôb, píše AFP. Tieto čísla sú „šokujúce. Toto sa musí skončiť,“ vyhlásila Lahbibová.

Podľa jej slov Brusel neplánuje zákaz takýchto praktík. „Nemôžeme to zakázať na úrovni Únie, pretože by to znamenalo zasahovanie do kompetencií členských krajín,“ vysvetlila ešte v utorok pre AFP. Viac než milión ľudí pritom v máji podpísalo petíciu, ktorá vyzýva EÚ na zákaz takýchto praktík.

V súčasnosti má polovica členských štátov EÚ národnú stratégiu pre rovnosť LGBTIQ+ ľudí. Osem krajín – Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Malta, Nemecko, Portugalsko a Španielsko – už zakázalo „konverznú terapiu“. Podľa EK však v niektorých krajinách dochádza k zhoršovaniu postavenia tejto komunity.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko žiada USA o zdržanlivosť pri možnom dodaní rakiet Tomahawk Ukrajine

Rusko žiada USA o zdržanlivosť pri možnom dodaní rakiet Tomahawk Ukrajine

DNES - 17:24Zahraničné

Rusko v stredu naliehalo na Spojené štáty, aby zachovali mimoriadnu zdržanlivosť pri možnom dodaní striel Tomahawk Ukrajine.

Andrej Babiš: Zo štátneho rozpočtu Ukrajine peniaze na zbrane nedáme

Andrej Babiš: Zo štátneho rozpočtu Ukrajine peniaze na zbrane nedáme

DNES - 16:53Zahraničné

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v stredu po rokovaní poslaneckého klubu povedal, že ak bude jeho hnutie vo vláde ČR, nebude posielať zo štátneho rozpočtu Ukrajine peniaze na zbrane.

Trump vyzval na uväznenie demokratického starostu Chicaga a guvernéra Illinois

Trump vyzval na uväznenie demokratického starostu Chicaga a guvernéra Illinois

DNES - 16:12Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že starosta mesta Chicago Brandon Johnson a guvernér štátu Illinois J. B. Pritzker by mali ísť do väzenia.

Medveď zranil v supermarkete v Japonsku dve osoby, pri inom útoku zahynul muž

Medveď zranil v supermarkete v Japonsku dve osoby, pri inom útoku zahynul muž

DNES - 15:08Zahraničné

Zatúlaný medveď v strednom Japonsku sa v utorok pohyboval v uličkách supermarketu, kde spôsobil ľahké zranenia dvom mužom a vyvolal paniku medzi nakupujúcimi.

Vosveteit.sk
Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadáPentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviťFacebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cestyDo Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človekGoogle pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začaloWhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtýmAKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokolyUmelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Veľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údajeVeľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údaje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP