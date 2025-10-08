Andrej Babiš: Zo štátneho rozpočtu Ukrajine peniaze na zbrane nedáme
- DNES - 16:53
- Praha
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v stredu po rokovaní poslaneckého klubu povedal, že ak bude jeho hnutie vo vláde ČR, nebude posielať zo štátneho rozpočtu Ukrajine peniaze na zbrane.
Českú muničnú iniciatívu pre Ukrajinu s cieľom pomôcť vyplniť medzeru v zásobách Kyjeva na obranu proti Rusku, mali podľa Babiša realizovať priamo členské štáty Severoatlantickej aliancie.
„My tvrdíme, že dávame 60 miliárd do Európy, ktorá pomáha Ukrajine. Z nášho rozpočtu nebudeme dávať Ukrajine ani korunu. My nemáme peniaze pre Českú republiku. Ukrajine sme pomáhali priamo a teraz sa bude pomáhať cez Európsku úniu,“ vyhlásil predseda hnutia ANO.
Z údajov českého ministerstva obrany vyplýva, že ČR v roku 2024 venovala Ukrajine z vlastných skladov vojenský materiál v hodnote 7,3 miliardy korún.
Na otázku o budúcnosti muničnej iniciatívy, ktorá zaisťuje pre Ukrajinu delostreleckú muníciu, Babiš povedal, že nemá problém s tým, aby domáci výrobcovia zbraní exportovali svoje výrobky na Ukrajinu.
Samotná iniciatíva bola podľa predsedu ANO „v poriadku, ale mala byť realizovaná priamo členskými štátmi NATO“. Babiš okrem toho povedal, že na tejto iniciatíve zarobil desiatky miliárd na úkor Ukrajincov súkromný subjekt, ktorý nemenoval.
Ukrajina minulý rok vďaka tejto iniciatíve dostala podľa portálu Novinky.cz 1,5 milióna delostreleckých granátov a tento rok zatiaľ 1,1 milióna kusov veľkokalibrovej munície.
Rusko žiada USA o zdržanlivosť pri možnom dodaní rakiet Tomahawk Ukrajine
Rusko v stredu naliehalo na Spojené štáty, aby zachovali mimoriadnu zdržanlivosť pri možnom dodaní striel Tomahawk Ukrajine.
EK predstavila stratégiu pre rovnosť LGBTIQ+ osôb, chce zvýšiť ich ochranu
Európska komisia (EK) v stredu predstavila novú stratégiu pre rovnosť LGBTIQ+ osôb na roky 2026 – 2030, ktorej cieľom je posilniť ochranu práv tejto komunity a bojovať proti takzvanej konverznej terapii.
Trump vyzval na uväznenie demokratického starostu Chicaga a guvernéra Illinois
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že starosta mesta Chicago Brandon Johnson a guvernér štátu Illinois J. B. Pritzker by mali ísť do väzenia.
Medveď zranil v supermarkete v Japonsku dve osoby, pri inom útoku zahynul muž
Zatúlaný medveď v strednom Japonsku sa v utorok pohyboval v uličkách supermarketu, kde spôsobil ľahké zranenia dvom mužom a vyvolal paniku medzi nakupujúcimi.