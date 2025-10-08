  • Články
Andrej Babiš: Zo štátneho rozpočtu Ukrajine peniaze na zbrane nedáme

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v stredu po rokovaní poslaneckého klubu povedal, že ak bude jeho hnutie vo vláde ČR, nebude posielať zo štátneho rozpočtu Ukrajine peniaze na zbrane.

Českú muničnú iniciatívu pre Ukrajinu s cieľom pomôcť vyplniť medzeru v zásobách Kyjeva na obranu proti Rusku, mali podľa Babiša realizovať priamo členské štáty Severoatlantickej aliancie.

My tvrdíme, že dávame 60 miliárd do Európy, ktorá pomáha Ukrajine. Z nášho rozpočtu nebudeme dávať Ukrajine ani korunu. My nemáme peniaze pre Českú republiku. Ukrajine sme pomáhali priamo a teraz sa bude pomáhať cez Európsku úniu,“ vyhlásil predseda hnutia ANO.

Z údajov českého ministerstva obrany vyplýva, že ČR v roku 2024 venovala Ukrajine z vlastných skladov vojenský materiál v hodnote 7,3 miliardy korún.

Na otázku o budúcnosti muničnej iniciatívy, ktorá zaisťuje pre Ukrajinu delostreleckú muníciu, Babiš povedal, že nemá problém s tým, aby domáci výrobcovia zbraní exportovali svoje výrobky na Ukrajinu.

Samotná iniciatíva bola podľa predsedu ANO „v poriadku, ale mala byť realizovaná priamo členskými štátmi NATO“. Babiš okrem toho povedal, že na tejto iniciatíve zarobil desiatky miliárd na úkor Ukrajincov súkromný subjekt, ktorý nemenoval.

Ukrajina minulý rok vďaka tejto iniciatíve dostala podľa portálu Novinky.cz 1,5 milióna delostreleckých granátov a tento rok zatiaľ 1,1 milióna kusov veľkokalibrovej munície.

Zdroj: Info.sk, TASR
