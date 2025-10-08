Vallo: Vláda musí prijať opatrenia pre lepšiu bezpečnostnú situáciu v Bratislave
Vláda musí prijať opatrenia vedúce k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v Bratislave.
Zhodli sa na tom na spoločnej tlačovej konferencii primátor hlavného mesta Matúš Vallo, starostovia mestských častí Ružinov Martin Chren a Vrakuňa Martin Kuruc a náčelník Mestskej polície Bratislava Miroslav Antal. Opätovne žiadajú úpravu novely trestných zákonov, navýšenie počtu štátnych policajtov v hlavnom meste, obnovu záchytiek či rozšírenie kompetencií pre mestských policajtov.
„Konať v tomto prípade musí v prvom rade vláda, musí konať rýchlo, musí si uvedomiť, že za prudké zhoršenie bezpečnostnej situácie v našich uliciach a sú to aj ulice, ktoré boli donedávna pokojné, časti Bratislavy, napríklad ako aj 500 bytov, nesie zodpovednosť (...) v našich prosbách a požiadavkách na vládu je ten prvý a hlavný, aby sa upravila novela trestných zákonov,“ priblížil Vallo. Spolu so starostami žiada znížiť sumu, od ktorej bude krádež znovu trestným činom, ako aj opätovné zavedenie zásady posudzovania opakovaných krádeží ako trestného činu.
Podľa primátora mesto a mestská polícia robia maximum v rámci svojich právomocí. „Od roku 2018 sa rozpočet mestskej polície zdvojnásobil, máme historicky najviac mestských policajtov v uliciach, máme vlastnú zásahovú jednotku a výcvikové stredisko,“ dodal s tým, že na zlepšenie situácie je však potrebné, aby štát posilnil počty štátnych policajtov. Mestskí policajti totiž nemôžu riešiť krádeže či drogové trestné činy, ktoré sú podľa neho v Bratislave rastúcim problémom.
Pre mestských policajtov žiada rozšírenie právomocí, aby mohli napríklad zasiahnuť aj v prípadoch obťažujúceho správania. „My máme vlastnú zásahovú jednotku, to sú naozaj veľkí chlapi, ktorí bez problémov túto vec vyriešia, nechceme sa však pohybovať v nejakej šedej zóne,“ podotkol. Prosí aj o zabezpečenie zdieľania policajných databáz. „Často sa mestskí policajti nedozvedia, že riešia človeka, ktorý mal problémové správanie na ulici už v ten mesiac alebo ten týždeň viackrát. Dotyčný môže mať zákaz pobytu v meste a naši mestskí policajti sa to nedozvedia,“ vysvetlil.
Starostovia upozorňujú, že kriminalita vzniká v jednotlivých mestských častiach aj na miestach, kde sa predtým nevyskytovala, pričom sa často len presúva z jednej lokality do druhej. Podľa Chrena pribúdajú krádeže v okolí veľkých obchodných centier, často prepojené s drogovou trestnou činnosťou. Obaja navrhli reguláciu činnosti záložní či predaja alkoholických nápojov v problémových lokalitách. „Rovnako by nám veľmi prospela zákonná zmena, ktorá by napríklad prevádzkovateľov záložní donútila niesť trestnú zodpovednosť za to, že kupujú kradnutý tovar, pretože to je obrovský problém,“ podotkol. Podľa neho v Ružinove aktuálne chýba okolo 70 policajtov.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v stredu po rokovaní vlády vyhlásil, že Vallo by sa mal namiesto spájania zvýšenej kriminality s novelou Trestného zákona snažiť o zvýšenie bezpečnosti v meste personálnym posilnením mestskej polície (MsP) a zintenzívnením tejto agendy na úkor marketingu svojho úradu. Upozornil, že otázka bezpečnosti je aj kompetenciou samosprávy a mestskej polície, nielen Policajného zboru. Avizoval zvýšenie kompetencií mestskej polície v rámci zmeny príslušnej legislatívy.
