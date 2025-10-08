  • Články
Streda, 8.10.2025
Michal Šimečka: Predstavenému rozpočtu na budúci rok sa nedá veriť

Zverejnenému návrhu rozpočtu na nasledujúce roky sa nedá veriť.

Naznačujú to skúsenosti za dva roky konsolidácie súčasnej vlády, ktoré priniesli iba vyšší deficit, zastavenú ekonomiku, drahotu a chudobu. V reakcii na návrh rozpočtu, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR predložilo na rokovanie tripartity, to vyhlásil predseda opozičného PS Michal Šimečka. Zároveň avizoval, že jeho hnutie rozpočet v Národnej rade (NR) SR nepodporí.

Rok 2026 má byť podľa všetkých projekcií obdobím, keď naša ekonomika zastane. Budeme mať mizivý hospodársky rast, vysokú infláciu a čoraz viac ľudí ohrozených chudobou - už dnes ide o približne milión Slovákov. Namiesto toho, aby rozpočet túto trajektóriu otočil, ju ešte zrýchľuje,“ zhodnotil Šimečka. Rozpočet podľa neho ani reálne neozdravuje verejné financie.

Po roku 2026, po troch vlnách konsolidácie a po všetkých rečiach o zodpovednosti, bude deficit v roku 2027 ešte vyšší než pri Ficovom nástupe, až 5 %. Je to čisté priznanie prehry. Vyberajú od ľudí viac, trestajú ich, ale ekonomika stojí, výber daní klesá a dlh rastie,“ dodal predseda PS.

Návrh rozpočtu je podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Štefana Kišša (PS) pamfletom bez reálneho plánu. „Za 20 rokov som čítal všetky rozpočty, ale tento je suverénne najhorší. Po troch rokoch rečí o zodpovednosti máme rekordný dlh, ekonomiku na hrane recesie a o miliardu nižší výber daní, než ministerstvo plánovalo. A Ficova vláda namiesto šetrenia na sebe škrtá investície do nemocníc, škôl či ciest,“ vyhlásil.

Zdroj: Info.sk, TASR
