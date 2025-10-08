  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 8.10.2025Meniny má Brigita
18°Bratislava

Trump vyzval na uväznenie demokratického starostu Chicaga a guvernéra Illinois

  • DNES - 16:12
  • Washington
Trump vyzval na uväznenie demokratického starostu Chicaga a guvernéra Illinois

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že starosta mesta Chicago Brandon Johnson a guvernér štátu Illinois J. B. Pritzker by mali ísť do väzenia. Oboch opozičných demokratov bez predloženia dôkazov obvinil, že nezabezpečili ochranu federálnych imigračných úradníkov.

Trump výzvu na ich uväznenie uverejnil na svojej sieti Truth Social v čase, keď nariadil nasadenie 700 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga napriek námietkam miestnych predstaviteľov. Agentúra AFP to označila za eskaláciu jeho mimoriadnych útokov na politických oponentov. Národnú gardu nasadil po sérii násilných incidentov a protestov, ktoré v posledných týždňoch sprevádzali sprísnenie imigračnej politiky jeho administratívy.

Demokratickí lídri v Illinois nesúhlasia s príkazom prezidenta, aby pracovníci Imigračného a colného úradu (ICE) vykonávali agresívne razie proti migrantom v Chicagu, treťom najväčšom meste USA, uviedla AFP.

Starosta Chicaga by mal byť vo väzení za to, že nezabezpečil ochranu príslušníkov ICE! Guvernér Pritzker tiež!“ napísal Trump.

Proti nasadeniu Národnej gardy sa predstavitelia Illinois bránia žalobu, ale sudkyňa April Perryová, vymenovaná Trumpovým demokratickým predchodcom Joeom Bidenom, odmietla vydať okamžité predbežné opatrenie. Vládu vyzvala, aby jej poskytla viac informácií.

Trump už v pondelok pohrozil, že by mohol využiť mimoriadne právomoci, ktoré mu dáva zákon o povstaní z roku 1807 (Insurrection Act), ak budú súdy blokovať vyslanie Národnej gardy do amerických miest vedených demokratmi. Reagoval na predbežné opatrenie federálnej sudkyne v štáte Oregon, ktorá v nedeľu zakázala vyslanie vojakov Národnej gardy do tamojšieho hlavného mesta Portland. Jej predbežné opatrenie platí do 18. októbra

Zákon o povstaní oprávňuje prezidenta povolať ozbrojené sily USA na potlačenie nepokojov, povstania alebo ozbrojenej vzbury proti federálnej vláde.

Prezident USA už predtým nariadil nasadenie Národnej gardy v Los Angeles, Washingtone a Memphise, ktoré tiež ovládajú opoziční demokrati. Zdôvodnil to protestami proti zásahom pracovníkov ICE, ktoré sprevádzali fyzické strety a údajne rozrastajúcou sa kriminalitou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Medveď zranil v supermarkete v Japonsku dve osoby, pri inom útoku zahynul muž

Medveď zranil v supermarkete v Japonsku dve osoby, pri inom útoku zahynul muž

DNES - 15:08Zahraničné

Zatúlaný medveď v strednom Japonsku sa v utorok pohyboval v uličkách supermarketu, kde spôsobil ľahké zranenia dvom mužom a vyvolal paniku medzi nakupujúcimi.

Le Penová tvrdí, že bude blokovať všetky kroky vlády až do predčasných volieb

Le Penová tvrdí, že bude blokovať všetky kroky vlády až do predčasných volieb

DNES - 15:07Zahraničné

Predsedníčka francúzskej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) Marine Le Penová v stredu vyhlásila, že bude blokovať všetky kroky novej vlády.

Cichanovskej v Litve zmenili ochranku, jej úrad dočasne obmedzil činnosť

Cichanovskej v Litve zmenili ochranku, jej úrad dočasne obmedzil činnosť

DNES - 15:05Zahraničné

Kancelária líderky bieloruskej opozície Sviatlany Cichanovskej v Litve dočasne pozastavila svoju činnosť. Dôvodom je rozhodnutie litovských úradov znížiť stupeň fyzickej ochrany Cichanovskej.

Grónsky premiér Nielsen v europarlamente: EÚ a Grónsko sa navzájom potrebujú

Grónsky premiér Nielsen v europarlamente: EÚ a Grónsko sa navzájom potrebujú

DNES - 15:03Zahraničné

Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen sa v stredu ako prvý líder grónskej vlády prihovoril poslancom Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Vosveteit.sk
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviťFacebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cestyDo Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človekGoogle pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začaloWhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtýmAKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokolyUmelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Veľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údajeVeľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údaje
„Otec umelej inteligencie“ varuje: Toto už nie je sci-fi. AI začína konať podľa vlastnej vôle a môže ohroziť civilizáciu„Otec umelej inteligencie“ varuje: Toto už nie je sci-fi. AI začína konať podľa vlastnej vôle a môže ohroziť civilizáciu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP