Živnostníci už nebudú platiť transakčnú daň, novelu podpísal prezident
- DNES - 16:09
- Bratislava
Transakčnú daň už od budúceho roka nebudú platiť živnostníci a ďalšie fyzické osoby podnikatelia. Novelu zákona o dani z finančných transakcií podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
Predkladatelia z koaličnej SNS pôvodne navrhovali, aby transakčnú daň neplatili živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur. Zmeny mali platiť už od októbra tohto roka. Ministerstvo financií (MF) SR s návrhom v minulosti nesúhlasilo. Predkladatelia s rezortom financií viackrát rokovali a avizovali, že po vzájomnej dohode predložia zmeny, ktoré novelu upravia.
Poslanci tak pri záverečnom hlasovaní schválili rozsiahly pozmeňujúci návrh Adama Lučanského (SNS). Transakčnú daň budú po novom platiť už iba právnické osoby. Oslobodené od nej budú fyzické osoby podnikatelia, ktoré v súčasnosti túto daň tiež platia. Zmena bude nakoniec platiť od začiatku budúceho roka.
Pozmeňujúci návrh priniesol aj viaceré technické úpravy zákona. Dopĺňa napríklad definície pojmov ako preúčtovaný náklad a stála prevádzkareň, keďže v praxi vznikali viaceré nejasnosti. Upravuje tiež definíciu daňovníka a zavádza rozdelenie na daňovníkov s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou. Spresňuje aj zoznam subjektov naviazaných na rozpočet verejnej správy, ktoré sú vylúčené z okruhu daňovníkov, či použitie platobnej karty na účely tohto zákona.
Novela bude účinná od 1. januára 2026.
