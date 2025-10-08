Reťazec sťahuje z predaja bylinky, obsahujú nebezpečné látky
- DNES - 20:21
- Praha
V sušených bylinách našli pyrolizidínové alkaloidy.
Obchodný reťazec Delmart v Českej republike sťahuje z predaja sušené oregano značky Cigalou. Dôvodom je prítomnosť nebezpečných pyrolizidínových alkaloidov v množstve, ktoré prekračuje povolené limity. Tieto látky môžu pri vyššej koncentrácii predstavovať zdravotné riziko, najmä pre pečeň.
Spoločnosť prostredníctvom svojej webovej stránky vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili konkrétnu šaržu výrobku, aby ho v žiadnom prípade nekonzumovali. Z trhu sťahujú výrobok s nasledujúcimi identifikačnými údajmi:
- Názov produktu: Oregáno sušené Cigalou
- Hmotnosť: 12 g
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 03. 09. 2026
- Číslo šarže (LOT): 25062
Foto: delmart.cz
Pyrolizidínové alkaloidy sú toxické látky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v niektorých rastlinách. Do potravinového reťazca, napríklad do byliniek alebo čajov, sa môžu dostať kontamináciou pri zbere, ak spolu s cieľovou plodinou vyrastá aj burina produkujúca tieto alkaloidy.
Vo vysokých dávkach môže konzumácia pyrolizidínových alkaloidov viesť k poškodeniu pečene a štúdie na zvieratách ukázali, že v niektorých pyrolizidínových alkaloidoch sa nachádzajú karcinogény. Zvýšený príjem pyrolizidínových alkaloidov spôsobuje tiež krátkodobú toxicitu vedúcu k nežiaducim zdravotným účinkom, upozorňuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).
Reťazec Delmart žiada zákazníkov, ktorí si uvedený výrobok kúpili, aby ho vrátili na ktorejkoľvek predajni. Peniaze im budú vrátené v plnej výške, a to aj bez predloženia pokladničného dokladu.
Z trhu sťahujú obľúbený kozmetický výrobok, obsahuje nebezpečný arzén
V nebezpečnej kozmetike našli karcinogénny arzén.
Michal Šimečka: Predstavenému rozpočtu na budúci rok sa nedá veriť
Zverejnenému návrhu rozpočtu na nasledujúce roky sa nedá veriť.
Živnostníci už nebudú platiť transakčnú daň, novelu podpísal prezident
Transakčnú daň už od budúceho roka nebudú platiť živnostníci a ďalšie fyzické osoby podnikatelia. Novelu zákona o dani z finančných transakcií podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
Prezident Peter Pellegrini po stretnutí s premiérom podpísal konsolidačný balíček
Prezident SR Peter Pellegrini sa rozhodol podpísať balík konsolidačných opatrení na budúci rok.