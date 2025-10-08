  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 8.10.2025Meniny má Brigita
13°Bratislava

Reťazec sťahuje z predaja bylinky, obsahujú nebezpečné látky

  • DNES - 20:21
  • Praha
Reťazec sťahuje z predaja bylinky, obsahujú nebezpečné látky

V sušených bylinách našli pyrolizidínové alkaloidy.

Obchodný reťazec Delmart v Českej republike sťahuje z predaja sušené oregano značky Cigalou. Dôvodom je prítomnosť nebezpečných pyrolizidínových alkaloidov v množstve, ktoré prekračuje povolené limity. Tieto látky môžu pri vyššej koncentrácii predstavovať zdravotné riziko, najmä pre pečeň.

Spoločnosť prostredníctvom svojej webovej stránky vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili konkrétnu šaržu výrobku, aby ho v žiadnom prípade nekonzumovali. Z trhu sťahujú výrobok s nasledujúcimi identifikačnými údajmi:

  • Názov produktu: Oregáno sušené Cigalou
  • Hmotnosť: 12 g
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 03. 09. 2026
  • Číslo šarže (LOT): 25062

Foto: delmart.cz

Pyrolizidínové alkaloidy sú toxické látky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v niektorých rastlinách. Do potravinového reťazca, napríklad do byliniek alebo čajov, sa môžu dostať kontamináciou pri zbere, ak spolu s cieľovou plodinou vyrastá aj burina produkujúca tieto alkaloidy.

Vo vysokých dávkach môže konzumácia pyrolizidínových alkaloidov viesť k poškodeniu pečene a štúdie na zvieratách ukázali, že v niektorých pyrolizidínových alkaloidoch sa nachádzajú karcinogény. Zvýšený príjem pyrolizidínových alkaloidov spôsobuje tiež krátkodobú toxicitu vedúcu k nežiaducim zdravotným účinkom, upozorňuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Reťazec Delmart žiada zákazníkov, ktorí si uvedený výrobok kúpili, aby ho vrátili na ktorejkoľvek predajni. Peniaze im budú vrátené v plnej výške, a to aj bez predloženia pokladničného dokladu.

Zdroj: Info.sk, delmart.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Z trhu sťahujú obľúbený kozmetický výrobok, obsahuje nebezpečný arzén

Z trhu sťahujú obľúbený kozmetický výrobok, obsahuje nebezpečný arzén

DNES - 19:25Ekonomické

V nebezpečnej kozmetike našli karcinogénny arzén.

Michal Šimečka: Predstavenému rozpočtu na budúci rok sa nedá veriť

Michal Šimečka: Predstavenému rozpočtu na budúci rok sa nedá veriť

DNES - 16:16Ekonomické

Zverejnenému návrhu rozpočtu na nasledujúce roky sa nedá veriť.

Živnostníci už nebudú platiť transakčnú daň, novelu podpísal prezident

Živnostníci už nebudú platiť transakčnú daň, novelu podpísal prezident

DNES - 16:09Ekonomické

Transakčnú daň už od budúceho roka nebudú platiť živnostníci a ďalšie fyzické osoby podnikatelia. Novelu zákona o dani z finančných transakcií podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Prezident Peter Pellegrini po stretnutí s premiérom podpísal konsolidačný balíček

Prezident Peter Pellegrini po stretnutí s premiérom podpísal konsolidačný balíček

DNES - 14:56Ekonomické

Prezident SR Peter Pellegrini sa rozhodol podpísať balík konsolidačných opatrení na budúci rok.

Vosveteit.sk
Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadáPentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviťFacebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cestyDo Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človekGoogle pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začaloWhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtýmAKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokolyUmelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Veľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údajeVeľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údaje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP