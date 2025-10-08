  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 8.10.2025Meniny má Brigita
18°Bratislava

Požiar v pivnici vznikol pri rozmrazovaní mrazničky teplovzdušnou pištoľou

  • DNES - 15:15
  • Beniakovce
Požiar v pivnici vznikol pri rozmrazovaní mrazničky teplovzdušnou pištoľou

Požiar v pivničných priestoroch rodinného domu likvidovali v utorok (7. 10.) hasiči v obci Beniakovce v okrese Košice - okolie.

Kuriózna bola príčina požiaru - rozmrazovanie mrazničky teplovzdušnou pištoľou. O zásahu informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

Pri požiari zasahovalo päť príslušníkov HaZZ s dvomi kusmi hasičskej techniky. „Z dôvodu silného zadymenia používali príslušníci autonómne dýchacie prístroje. Pri požiari sa jedna osoba nadýchala splodín horenia,“ uviedli hasiči.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vallo: Vláda musí prijať opatrenia pre lepšiu bezpečnostnú situáciu v Bratislave

Vallo: Vláda musí prijať opatrenia pre lepšiu bezpečnostnú situáciu v Bratislave

DNES - 16:23Domáce

Vláda musí prijať opatrenia vedúce k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v Bratislave.

Tibor Gašpar zvažuje, že požiada o vysvetlenie stavu cudzineckej polície

Tibor Gašpar zvažuje, že požiada o vysvetlenie stavu cudzineckej polície

DNES - 15:10Domáce

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) zvažuje, že bude požadovať vysvetlenie situácie na cudzineckej polícii.

NCZI: Počet návštev v oftalmologických ambulanciách každoročne rastie

NCZI: Počet návštev v oftalmologických ambulanciách každoročne rastie

DNES - 14:22Domáce

V roku 2024 zaznamenali oftalmologické ambulancie 2.099.802 návštev pacientov. Ich počet vzrástol už štvrtý rok po sebe a v porovnaní s rokom 2023 sa zvýšil o 7,1 percenta.

Obhajca muža, ktorý strieľal na Fica, odmieta terorizmus. Súdu navrhuje útok na verejného činiteľa

Obhajca muža, ktorý strieľal na Fica, odmieta terorizmus. Súdu navrhuje útok na verejného činiteľa

DNES - 13:55Domáce

Záverečnými rečami pokračoval v stredu na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica proces s atentátnikom Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na predsedu vlády Roberta Fica.

Vosveteit.sk
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviťFacebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cestyDo Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človekGoogle pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začaloWhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtýmAKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokolyUmelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Veľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údajeVeľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údaje
„Otec umelej inteligencie“ varuje: Toto už nie je sci-fi. AI začína konať podľa vlastnej vôle a môže ohroziť civilizáciu„Otec umelej inteligencie“ varuje: Toto už nie je sci-fi. AI začína konať podľa vlastnej vôle a môže ohroziť civilizáciu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP