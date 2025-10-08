Požiar v pivnici vznikol pri rozmrazovaní mrazničky teplovzdušnou pištoľou
Požiar v pivničných priestoroch rodinného domu likvidovali v utorok (7. 10.) hasiči v obci Beniakovce v okrese Košice - okolie.
Kuriózna bola príčina požiaru - rozmrazovanie mrazničky teplovzdušnou pištoľou. O zásahu informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.
Pri požiari zasahovalo päť príslušníkov HaZZ s dvomi kusmi hasičskej techniky. „Z dôvodu silného zadymenia používali príslušníci autonómne dýchacie prístroje. Pri požiari sa jedna osoba nadýchala splodín horenia,“ uviedli hasiči.
