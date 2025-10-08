Tibor Gašpar zvažuje, že požiada o vysvetlenie stavu cudzineckej polície
Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) zvažuje, že bude požadovať vysvetlenie situácie na cudzineckej polícii.
Na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) alebo na policajnú prezidentku Janu Maškarovú by sa mohol obrátiť listom, prípadne by k tejto téme mohol zasadnúť výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Pre TASR to uviedla Ľubica Končalová z tlačového odboru strany Smer-SD. Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS), ktorý je tak isto členom výboru, v stredu na tlačovej konferencii uviedol, že Gašpar chce na rokovanie predvolať ministra.
„Tibor Gašpar ako podpredseda NR SR je tiež mailom konfrontovaný občanmi, že nie všetko na úrade hraničnej a cudzineckej polície funguje ako má,“ vysvetlila Končalová.
Na zlú situáciu na cudzineckej polícii upozornila Únia miest Slovenska ešte v októbri minulého roka. Termínov v rezervačnom systéme polície nie je dostatok a dochádza aj ku kupčeniu s nimi. Ministerstvo vnútra tvrdí, že postupne prijíma opatrenia na stabilizáciu situácie. Termínov je zároveň podľa neho obmedzený počet pre kapacity cudzineckej polície, ktoré sa nedajú jednoducho navýšiť, pretože cudzinecká polícia pracuje s odbornou agendou.
