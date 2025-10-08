Medveď zranil v supermarkete v Japonsku dve osoby, pri inom útoku zahynul muž
- DNES - 15:08
- Tokio
Zatúlaný medveď v strednom Japonsku sa v utorok pohyboval v uličkách supermarketu, kde spôsobil ľahké zranenia dvom mužom a vyvolal paniku medzi nakupujúcimi.
V stredu v horách v severojaponskej prefektúre Iwate bolo nájdené telo muža a existuje podozrenie, že išlo tiež o útok medveďa. Ide o najnovšie incidenty v sérii útokov medveďov, ktorých počet v Japonsku za posledný rok výrazne stúpol.
Prvý incident sa odohral v meste Numata v prefektúre Gunma v blízkosti horských oblastí. Medvede sa však k mestu doteraz nepriblížili, povedal pre AFP manažér obchodu Hiroši Horikawa. „(Medveď) vošiel hlavným vchodom a zostal vo vnútri približne štyri minúty,“ povedal. Dodal, že v obchode bolo asi 30 až 40 zákazníkov a medveď bol rozrušený, pretože sa mu nedarilo nájsť východ.
V prípade nájdeného tela muža nie sú známe žiadne ďalšie podrobnosti.
V posledných rokoch bol v Japonsku zaznamenaný čoraz väčší výskyt medveďov aj v obývaných oblastiach. AFP uvádza viacero príčin vrátane poklesu počtu obyvateľov a klimatických zmien. V septembri preto úrady zmiernili pravidlá týkajúce sa zbraní. Poľovníci tak môžu s menšími obmedzeniami používať pušky aj v zastavaných oblastiach, predovšetkým v dôsledku rastúceho počtu útokov medveďov.
Podľa ministerstva životného prostredia utrpelo v období od apríla do septembra tohto roka zranenia spôsobené medveďmi v celom Japonsku až 108 ľudí, z nich päť na následky útoku zomrelo.
