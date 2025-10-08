Le Penová tvrdí, že bude blokovať všetky kroky vlády až do predčasných volieb
- DNES - 15:07
- Paríž
Predsedníčka francúzskej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) Marine Le Penová v stredu vyhlásila, že bude blokovať všetky kroky novej vlády.
„Hlasujem proti všetkému,“ povedala Le Penová, ktorá vyjadrila záujem kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027. Opätovne vyzvala prezidenta Emmanuela Macrona, aby zvážil rozpustenie parlamentu a vyhlásil predčasné parlamentné voľby, alebo oznámil svoju rezignáciu.
„Problémom našich dnešných politických lídrov je, že nasadnú na koňa nie preto, aby niekam išli, ale aby sa zúčastnili na rodeu... Ich myšlienkou je: ako dlho vydržím v sedle, kým ma kôň zhodí?“ povedala 57-ročná Le Penová na veľtrhu hospodárskych zvierat v strednom Francúzsku.
LFI vedie vo volebných prieskumoch a má veľkú šancu dostať sa k moci v budúcich prezidentských voľbách v roku 2027, keď Macron už nebude môcť opätovne kandidovať, píše AFP.
Francúzska politická scéna sa ocitla v hlbokej kríze po demisii premiéra Sébastiena Lecornua, ktorý odstúpil v pondelok, len deň po vymenovaní svojej vlády.
Lecornu, ktorý je blízkym spojencom prezidenta Macrona, podal demisiu, lebo nebol schopný získať podporu parlamentu pre návrh rozpočtu na rok 2026. Macron ho následne poveril ďalšími rokovaniami s politickými stranami, avšak väčšina opozície vrátane krajnej pravice a radikálnej ľavice odmietla spoluprácu a žiada predčasné voľby. V tejto politickej nestabilite sa objavila aj výzva LFI na odvolanie Macrona, ktorú v stredu francúzsky parlament prostredníctvom hlasovania odmietol.
V súčasnosti sa Francúzsko nachádza v zložitej situácii, lebo politická nestabilita komplikuje riešenie ekonomických problémov, ako je vysoký rozpočtový deficit a verejný dlh. Macron má v tejto situácii niekoľko možností vrátane vymenovania nového premiéra, rozpustenia Národného zhromaždenia a vyhlásenia predčasných volieb. Každá z týchto možností má svoje riziká a môže mať ďalekosiahle dôsledky pre politickú a ekonomickú stabilitu krajiny, upozorňujú politickí analytici citovaní agentúrou AFP.
Trump vyzval na uväznenie demokratického starostu Chicaga a guvernéra Illinois
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že starosta mesta Chicago Brandon Johnson a guvernér štátu Illinois J. B. Pritzker by mali ísť do väzenia.
Medveď zranil v supermarkete v Japonsku dve osoby, pri inom útoku zahynul muž
Zatúlaný medveď v strednom Japonsku sa v utorok pohyboval v uličkách supermarketu, kde spôsobil ľahké zranenia dvom mužom a vyvolal paniku medzi nakupujúcimi.
Cichanovskej v Litve zmenili ochranku, jej úrad dočasne obmedzil činnosť
Kancelária líderky bieloruskej opozície Sviatlany Cichanovskej v Litve dočasne pozastavila svoju činnosť. Dôvodom je rozhodnutie litovských úradov znížiť stupeň fyzickej ochrany Cichanovskej.
Grónsky premiér Nielsen v europarlamente: EÚ a Grónsko sa navzájom potrebujú
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen sa v stredu ako prvý líder grónskej vlády prihovoril poslancom Európskeho parlamentu v Štrasburgu.