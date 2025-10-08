  • Články
  • DNES - 15:03
  • Štrasburg
Grónsky premiér Nielsen v europarlamente: EÚ a Grónsko sa navzájom potrebujú

Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen sa v stredu ako prvý líder grónskej vlády prihovoril poslancom Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Nielsen vyhlásil, že Grónsko a Európska únia sa navzájom potrebujú.

Grónsko potrebuje Európsku úniu a Európska únia potrebuje Grónsko,“ povedal Nielsen, ktorý sa ujal premiérskej funkcie v apríli tohto roku. Zdôraznil dôležitosť partnerstva Grónska a EÚ a poďakoval sa Únii za jej silnú podporu v náročných časoch.

Grónsky premiér poukázal na potenciál pre ďalšie posilnenie spolupráce v oblastiach, ako je baníctvo (v Grónsku sa nachádza 24 z 34 kritických nerastov identifikovaných EÚ), obnoviteľná energia, digitálna priepasť, ako aj vzdelávanie mládeže a udržateľný cestovný ruch. „Okrem toho vyzdvihol aj dôležitosť obchodných vzťahov, najmä v oblasti rýb a mäkkýšov, a podčiarkol potrebu pokračovať vo vzájomne prospešnom obchode,“ uviedlo tlačové stredisko EP.

Arktída sa podľa Nielsena transformuje v dôsledku zrýchľujúcich sa klimatických zmien, cezhraničného znečistenia a straty biodiverzity. Obyvatelia Grónska vždy žili zo zeme a oceánu a nikdy si nebrali viac, ako bolo potrebné, tvrdí premiér. Lov tuleňov bol podľa neho vždy dôležitou súčasťou kultúry Inuitov. Vyjadril nádej, že EÚ zváži zmenu všeobecného zákazu pre výrobky z tuleňov na trhu Únie, pretože Grónsko pociťuje jeho vážne negatívne dôsledky.

Grónskeho premiéra privítala v europarlamente predsedníčka Roberta Metsolová. „S Grónskom ako strategickým partnerom pracujeme bok po boku na posilnení stability v celej Arktíde, na boji proti hybridným hrozbám a na riešení rastúcich bezpečnostných rizík,“ vyhlásila.

EP bude podľa slov Metsolovej vždy stáť pri grónskom ľude a obhajovať jeho právo zvoliť si vlastnú cestu a územnú celistvosť. „Keď sa Grónsko obráti na Európe, nájde tu priateľov a spojencov,“ uzavrela.

Tlačové stredisko EP objasnilo, že Grónsko sa ocitlo v centre geopolitického napätia medzi USA a Európou po tom, čo americký prezident Donald Trump opakovane vyjadril záujem o prevzatie kontroly nad týmto ostrovom, ktorý je autonómnou súčasťou Dánska. Grónske aj dánske orgány zdôrazňujú právo Grónska na sebaurčenie a tvrdia, že tento najväčší ostrov sveta „nie je na predaj“.

Zdroj: Info.sk, TASR
