Prezident Peter Pellegrini po stretnutí s premiérom podpísal konsolidačný balíček

  DNES - 14:56
  Bratislava
Prezident Peter Pellegrini po stretnutí s premiérom podpísal konsolidačný balíček

Prezident SR Peter Pellegrini sa rozhodol podpísať balík konsolidačných opatrení na budúci rok. Informovala o tom v stredu po „konštruktívnom rozhovore“ hlavy štátu s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obidvaja Smer-SD) Kancelária prezidenta SR.

„Konsolidačný balíček je výzvou pre vládu a celú spoločnosť, ako prekonať zložité a ťažké obdobie spojené s ozdravením verejných financií. Dlh, ktorý vytvorili predchádzajúce vlády, nebude ľahké dostať pod kontrolu a vyžiada si veľa úsilia. Vrátiť Slovensko na zdravú ekonomickú cestu nebude ľahké a v mnohých prípadoch aj bolestivé. Verím, že vláda nerezignuje na svoj sociálny program a bude ho naďalej aj napĺňať,“ uviedol Pellegrini.

„Dnes sme spolu s pánom prezidentom Petrom Pellegrinim za účasti ministra financií Ladislava Kamenického a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára prerokovali vážne otázky súvisiace s konsolidáciou verejných financií a aktuálnymi zahranično-politickými témami. Okrem iného som pána prezidenta informoval, že vláda SR je v piatok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu na rok 2026 a predložiť ho na rokovanie parlamentu,“ konštatoval po stretnutí Fico s tým, že oceňuje konštruktívne vzťahy medzi najvyššími ústavnými činiteľmi založené na vzájomnom rešpekte.

Balík konsolidačných opatrení na budúci rok poslanci Národnej rady (NR) SR schválili pred dvomi týždňami. O návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Balíček nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú občanov, firiem a samospráv. Predložené zmeny by mali podľa odhadu ministerstva financií priniesť v nasledujúcich troch rokoch postupne 1,44 miliardy eur, 1,59 miliardy eur a 1,72 miliardy eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
