NCZI: Počet návštev v oftalmologických ambulanciách každoročne rastie

V roku 2024 zaznamenali oftalmologické ambulancie 2.099.802 návštev pacientov. Ich počet vzrástol už štvrtý rok po sebe a v porovnaní s rokom 2023 sa zvýšil o 7,1 percenta.

Väčšinou išlo o dospelých pacientov, ktorí sa liečili najmä kvôli glaukómom (zelený zákal) a vekom podmienenej degenerácii makuly. Deti boli najčastejšie sledované pre strabizmus (škúlenie) a amblyopiu (tupozrakosť). Vyplýva to z najnovších dát, ktoré pri príležitosti štvrtkového (9. 10.) Svetového dňa zraku zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Z celkového počtu ambulantných vyšetrení tvorili pacienti s glaukómom 24,4 percenta, pacienti s vekom podmienenou degeneráciou makuly 9,6 percenta a pacienti s diabetes mellitus ako sprievodným ochorením 5,5 percenta,“ priblížila hovorkyňa NCZI Alena Krčová.

V roku 2024 bolo v oftalmologických ambulanciách sledovaných celkom 882.503 pacientov, čo predstavuje medziročný nárast o 9,1 percenta. Väčšina z nich (85,4 percenta) mala viac ako 19 rokov. Podľa územia sídla ambulancie evidovali lekári najviac pacientov po prepočte na 10.000 obyvateľov v Bratislavskom kraji, najmenej ich bolo v Trnavskom kraji.

Z dát NCZI vyplýva, že deťom a mladým ľuďom do 19 rokov bol minulý rok najčastejšie novodiagnostikovaný strabizmus (4888 prípadov), nasledovali diagnózy anoptická amblyopia (2144) a glaukómy (1881). U dospelých bola najčastejšou novozistenou diagnózou pseudofakia (stav po implantácii vnútroočnej šošovky), lekári ju stanovili 38.101 pacientom. Nasledovala vekom podmienená degenerácia makuly - suchá aj vlhká forma, ktorá vlani zasiahla 20.988 osôb.

Oftalmologické ambulancie vlani evidovali 300 pacientov mladších ako 19 rokov s úplnou alebo praktickou slepotou, ktorá bola v 32,7 percenta prípadov dôsledkom vrodených chýb oka a v 19,3 percenta prípadoch súvisela s dedičnou dystrofiou sietnice. Medzi pacientmi nad 19 rokov zaznamenali oční lekári celkom 1521 ľudí s úplnou alebo praktickou slepotou, 39,1 percenta z nich súviselo s vekom podmienenou degeneráciou makuly a 20,8 percenta prípadov bolo spojených s glaukómami.

Svetový deň zraku je venovaný zvyšovaniu povedomia o dôležitosti zdravia očí a prevencii zrakových porúch. Každoročne sa koná druhý štvrtok v októbri. Záštitu nad touto globálnou iniciatívou drží Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Zdroj: Info.sk, TASR
