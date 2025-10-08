Erik Tomáš vyhovel zamestnávateľom a presunul rokovanie tripartity
- DNES - 14:23
- Bratislava
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) čiastočne vyhovel žiadosti zamestnávateľov a presunul rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartita) o štátnom rozpočte na piatok (10. 10.). Zamestnávatelia pôvodne žiadali odloženie rokovania na budúci týždeň.
„Predseda Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR Erik Tomáš rozhodol o presune jej mimoriadneho zasadnutia na piatok o 8.00 h. Vyhovel tak požiadavke sociálnych partnerov, aby mali väčší priestor na oboznámenie sa s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2026,“ uviedol rezort práce. Tripartita sa mala pôvodne zísť vo štvrtok 9. októbra.
Dôvodom žiadosti zamestnávateľov bolo nedodržanie lehôt na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 - 2028. Namietali, že napriek ústnym prísľubom, že materiál bude doručený najneskôr 7. októbra, sa tak podľa nich nestalo. Tým došlo k porušeniu rokovacieho poriadku HSR SR, ktorý stanovuje, že materiály majú byť predložené najneskôr tri dni pred zasadnutím. Návrh rozpočtu zverejnilo ministerstvo financií v stredu doobeda.
„Bez dostatočného časového priestoru na jeho naštudovanie nie je možné viesť vecnú a konštruktívnu diskusiu,“ skonštatoval podpredseda HSR za stranu zamestnávateľov Rastislav Machunka.
