Nemecká vláda schválila legislatívu o ukladaní CO2 na morskom dne
- DNES - 14:01
- Berlín
Nemecko dalo „zelenú“ ukladaniu oxidu uhličitého (CO2) na dne oceánov.
Vládny kabinet v Berlíne v stredu schválil dva návrhy zákonov, ktoré vytvárajú právny rámec pre používanie technológie zachytávania a ukladania uhlíka (Carbon Capture and Storage, CCS). To umožní zachytiť a trvalo uložiť na morskom dne CO2 produkovaný napríklad pri výrobe cementu alebo vápna. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Technológia CCS môže prispieť k ochrane klímy, nie je ale všeliekom, uviedol minister životného prostredia Carsten Schneider. Prioritou podľa neho zostáva brániť emisiám skleníkových plynov. Emisie CO2 zostanú v niektorých priemyselných odvetviach naďalej nevyhnutné a CCS môže byť podľa ministra riešením „za predpokladu, že sa budú uplatňovať najvyššie štandardy ochrany životného prostredia a bezpečnosti“.
Erik Tomáš vyhovel zamestnávateľom a presunul rokovanie tripartity
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) čiastočne vyhovel žiadosti zamestnávateľov a presunul rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartita) o štátnom rozpočte na piatok (10. 10.).
Šutaj Eštok: Hlas-SD nebude súhlasiť s emisnými povolenkami pre domácnosti
Koaličný Hlas-SD odmieta schému emisných povoleniek pre domácnosti, ktorá by zvýšila ceny plynu, vykurovania aj motorových palív.
Kamenický: Rozpočet je pripravený, vláda ho má schvaľovať v piatok
Návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky je pripravený.
Dobrovodský: Veterinárna správa nezabezpečila včasné opatrenia na zabránenie utýraniu psa
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ukončil preskúmanie podnetu týkajúceho sa podozrenia zo zanedbávania starostlivosti o psa v obci na západnom Slovensku.