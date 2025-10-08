  • Články
Zomrel známy novinár a komentátor

  DNES - 13:51
  Bratislava
Slovenská žurnalistika prišla o významnú osobnosť.

Dnes v ranných hodinách zomrel po vážnych zdravotných problémoch novinár a komentátor Tomáš Gális. O jeho úmrtí informovala redakcia Denníka N, v ktorej pôsobil od jej vzniku.

Tomáš Gális bol v Denníku N známy najmä ako komentátor a autor obľúbeného denného súhrnu správ Newsfilter. Svojej práci sa venoval aj počas boja s chorobou. „Mal vážne zdravotné problémy, ale ešte pred mesiacom písal newsfilter a minulý týždeň už z nemocnice prekladal texty do našej prílohy Argumenty, ktorú roky viedol,“ uviedol šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný.

Vyštudovaný sociológ na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal svoju novinársku kariéru v redakcii Hospodárskych novín. Pracoval aj v týždenníku .týždeň a v denníku SME, odkiaľ v roku 2014 spolu s ďalšími kolegami odišiel a podieľal sa na založení Denníka N.

Okrem novinárskej práce bol aj autorom viacerých kníh. Viedol knižné rozhovory s analytikom Alexandrom Dulebom (Rusko, Ukrajina a my) a s politickým komentátorom Mariánom Leškom (Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej). Napísal tiež detskú knihu Zábava na cestách.

Zdroj: Info.sk, dennikn.sk
