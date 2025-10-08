Zomrel známy novinár a komentátor
Slovenská žurnalistika prišla o významnú osobnosť.
Dnes v ranných hodinách zomrel po vážnych zdravotných problémoch novinár a komentátor Tomáš Gális. O jeho úmrtí informovala redakcia Denníka N, v ktorej pôsobil od jej vzniku.
Tomáš Gális bol v Denníku N známy najmä ako komentátor a autor obľúbeného denného súhrnu správ Newsfilter. Svojej práci sa venoval aj počas boja s chorobou. „Mal vážne zdravotné problémy, ale ešte pred mesiacom písal newsfilter a minulý týždeň už z nemocnice prekladal texty do našej prílohy Argumenty, ktorú roky viedol,“ uviedol šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný.
Zomrel náš drahý kolega, komentátor Tomáš Gális, bol s nami od vzniku Denníka N. Napriek dlhodobým zdravotným...Uverejnil používateľ Vladimir Snidl Streda 8. októbra 2025
Vyštudovaný sociológ na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal svoju novinársku kariéru v redakcii Hospodárskych novín. Pracoval aj v týždenníku .týždeň a v denníku SME, odkiaľ v roku 2014 spolu s ďalšími kolegami odišiel a podieľal sa na založení Denníka N.
Okrem novinárskej práce bol aj autorom viacerých kníh. Viedol knižné rozhovory s analytikom Alexandrom Dulebom (Rusko, Ukrajina a my) a s politickým komentátorom Mariánom Leškom (Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej). Napísal tiež detskú knihu Zábava na cestách.
NCZI: Počet návštev v oftalmologických ambulanciách každoročne rastie
V roku 2024 zaznamenali oftalmologické ambulancie 2.099.802 návštev pacientov. Ich počet vzrástol už štvrtý rok po sebe a v porovnaní s rokom 2023 sa zvýšil o 7,1 percenta.
Obhajca muža, ktorý strieľal na Fica, odmieta terorizmus. Súdu navrhuje útok na verejného činiteľa
Záverečnými rečami pokračoval v stredu na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica proces s atentátnikom Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na predsedu vlády Roberta Fica.
Drucker: Deti z Malého Slivníka musia nastúpiť do školy, inak vydáme príkaz
Minister školstva Tomáš Drucker rieši situáciu so školákmi z obce Malý Slivník v okrese Prešov, ktorí dosiaľ nenastúpili do žiadnej základnej školy.
Šaško: Pracujeme na rozšírení miest na očkovanie proti ochoreniu COVID-19
Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na rozšírení miest na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.