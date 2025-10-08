  • Články
  • DNES - 13:34
  • Herdecke
Starostka mesta Herdecke je po útoku stále v ohrození života

Novozvolená sociálnodemokratická starostka západonemeckého mesta Herdecke v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko Iris Stalzerová je po utorňajšom útoku nožom stále v kritickom stave.

Uviedla to v stredu ráno hovorkyňa polície. Ďalšie podrobnosti neposkytla s tým, že tak v priebehu dňa urobí polícia po konzultácii s prokuratúrou, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.

Vyšetrovatelia stále zisťujú motív činu. Dve adoptované deti starostky, vyštudovanej právničky, vo veku 15 a 17 rokov boli po útoku prevezené na policajnú stanicu. Hovorkyňa polície v utorok večer odmietla odpovedať na otázku, či boli obe alebo jedno z detí vypočúvané ako svedkovia alebo podozriví.

Vyšetrovatelia zabezpečovali dôkazy na mieste činu, ktorým je jej bydlisko, až do neskorých večerných hodín. Domnievajú sa, že útok má rodinné pozadie.

Na základe aktuálnych informácií nič nenasvedčuje tomu, že išlo o politicky motivovaný čin,“ píše sa v spoločnom stanovisku prokuratúry a polície v meste Hagen.

Susedia podľa bezpečnostných zdrojov uviedli, že pred útokom počuli hlasnú hádku medzi 57-ročnou Stalzerovou a jej 15-ročným adoptívnym synom. Manžel političky bol v čase útoku v zahraničí a domov sa vrátil až večer.

Stalzerová utrpela pri útoku viacnásobné bodné poranenia v hornej časti tela. Na mieste jej bola poskytnutá prvá pomoc a následne ju vrtuľníkom previezli do nemocnice.

Ako informoval denník Bild, adoptovaného syna previezli na policajnú stanicu v putách. Týždenník Der Spiegel napísal, že už v lete zasahovala v Stalzerovej bydlisku polícia - vtedy na ňu údajne zaútočila nožom jej adoptívna dcéra.

Stalzerová 28. septembra zvíťazila v druhom kole volieb starostu so ziskom 52,2 percenta hlasov. Do úradu by mala nastúpiť 1. novembra.

Zdroj: Info.sk, TASR
