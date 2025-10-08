  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 8.10.2025Meniny má Brigita
18°Bratislava

Drucker: Deti z Malého Slivníka musia nastúpiť do školy, inak vydáme príkaz

  • DNES - 13:31
  • Bratislava/Malý Slivník
Drucker: Deti z Malého Slivníka musia nastúpiť do školy, inak vydáme príkaz

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) rieši situáciu so školákmi z obce Malý Slivník v okrese Prešov, ktorí dosiaľ nenastúpili do žiadnej základnej školy.

Krajným riešením je, že ministerstvo môže nariadiť konkrétnu školu konkrétnemu dieťaťu. Minister to uviedol v stredu pred rokovaním vlády.

Mám veľký záujem na tom, aby tie deti dostali školu po dobrom. Ale keď nie, potom budeme musieť pristúpiť k niečomu, čo sa volá príkaz a chcel som sa tomu vyhnúť,“ uviedol Drucker. Ako pripomenul, školský obvod pre deti z Malého Slivníka bol určený regionálnym úradom školskej správy a potvrdil ho aj Najvyšší súd SR. „Toto nie je svojvoľné rozhodnutie. Situácia sa dlhodobo neriešila, ale dnes musíme rešpektovať rozhodnutie, ktoré platí,“ zdôraznil minister.

Rodičia podľa Druckera namietali, že ich deti boli rozdelené do viacerých prešovských škôl. „Primátor mi osobne prisľúbil, že sa pracuje na tom, aby sa znížil počet škôl, do ktorých budú deti rozdelené, aby mohli chodiť spolu,“ uviedol s tým, že by sa v najbližších dňoch mal dozvedieť, ako sa podarilo upraviť návrh škôl.

V obci Malý Slivník chýba základná škola, preto tamojšie deti navštevovali školu v Terni. Tá však pre nedostatok kapacít od septembra 2025 ukončila spoločný školský obvod. Obec medzitým nezabezpečila pre žiakov náhradné miesta. Ministerstvo školstva spolu s Regionálnym úradom školskej správy v Prešove pripravilo riešenie prostredníctvom škôl v Prešove, no rodičia ho odmietli a prihlásili deti do školy v obci Tulčík, ktorá ich neprijala pre plné kapacity. Takmer 40 detí sa momentálne vzdeláva dištančne.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NCZI: Počet návštev v oftalmologických ambulanciách každoročne rastie

NCZI: Počet návštev v oftalmologických ambulanciách každoročne rastie

DNES - 14:22Domáce

V roku 2024 zaznamenali oftalmologické ambulancie 2.099.802 návštev pacientov. Ich počet vzrástol už štvrtý rok po sebe a v porovnaní s rokom 2023 sa zvýšil o 7,1 percenta.

Obhajca muža, ktorý strieľal na Fica, odmieta terorizmus. Súdu navrhuje útok na verejného činiteľa

Obhajca muža, ktorý strieľal na Fica, odmieta terorizmus. Súdu navrhuje útok na verejného činiteľa

DNES - 13:55Domáce

Záverečnými rečami pokračoval v stredu na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica proces s atentátnikom Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na predsedu vlády Roberta Fica.

Zomrel známy novinár a komentátor

Zomrel známy novinár a komentátor

DNES - 13:51Domáce

​Slovenská žurnalistika prišla o významnú osobnosť.

Šaško: Pracujeme na rozšírení miest na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Šaško: Pracujeme na rozšírení miest na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

DNES - 13:29Domáce

Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na rozšírení miest na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Vosveteit.sk
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviťFacebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cestyDo Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človekGoogle pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začaloWhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtýmAKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokolyUmelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Veľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údajeVeľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údaje
„Otec umelej inteligencie“ varuje: Toto už nie je sci-fi. AI začína konať podľa vlastnej vôle a môže ohroziť civilizáciu„Otec umelej inteligencie“ varuje: Toto už nie je sci-fi. AI začína konať podľa vlastnej vôle a môže ohroziť civilizáciu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP