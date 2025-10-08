Drucker: Deti z Malého Slivníka musia nastúpiť do školy, inak vydáme príkaz
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) rieši situáciu so školákmi z obce Malý Slivník v okrese Prešov, ktorí dosiaľ nenastúpili do žiadnej základnej školy.
Krajným riešením je, že ministerstvo môže nariadiť konkrétnu školu konkrétnemu dieťaťu. Minister to uviedol v stredu pred rokovaním vlády.
„Mám veľký záujem na tom, aby tie deti dostali školu po dobrom. Ale keď nie, potom budeme musieť pristúpiť k niečomu, čo sa volá príkaz a chcel som sa tomu vyhnúť,“ uviedol Drucker. Ako pripomenul, školský obvod pre deti z Malého Slivníka bol určený regionálnym úradom školskej správy a potvrdil ho aj Najvyšší súd SR. „Toto nie je svojvoľné rozhodnutie. Situácia sa dlhodobo neriešila, ale dnes musíme rešpektovať rozhodnutie, ktoré platí,“ zdôraznil minister.
Rodičia podľa Druckera namietali, že ich deti boli rozdelené do viacerých prešovských škôl. „Primátor mi osobne prisľúbil, že sa pracuje na tom, aby sa znížil počet škôl, do ktorých budú deti rozdelené, aby mohli chodiť spolu,“ uviedol s tým, že by sa v najbližších dňoch mal dozvedieť, ako sa podarilo upraviť návrh škôl.
V obci Malý Slivník chýba základná škola, preto tamojšie deti navštevovali školu v Terni. Tá však pre nedostatok kapacít od septembra 2025 ukončila spoločný školský obvod. Obec medzitým nezabezpečila pre žiakov náhradné miesta. Ministerstvo školstva spolu s Regionálnym úradom školskej správy v Prešove pripravilo riešenie prostredníctvom škôl v Prešove, no rodičia ho odmietli a prihlásili deti do školy v obci Tulčík, ktorá ich neprijala pre plné kapacity. Takmer 40 detí sa momentálne vzdeláva dištančne.
NCZI: Počet návštev v oftalmologických ambulanciách každoročne rastie
V roku 2024 zaznamenali oftalmologické ambulancie 2.099.802 návštev pacientov. Ich počet vzrástol už štvrtý rok po sebe a v porovnaní s rokom 2023 sa zvýšil o 7,1 percenta.
Obhajca muža, ktorý strieľal na Fica, odmieta terorizmus. Súdu navrhuje útok na verejného činiteľa
Záverečnými rečami pokračoval v stredu na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica proces s atentátnikom Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na predsedu vlády Roberta Fica.
Zomrel známy novinár a komentátor
Slovenská žurnalistika prišla o významnú osobnosť.
Šaško: Pracujeme na rozšírení miest na očkovanie proti ochoreniu COVID-19
Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na rozšírení miest na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.