Šutaj Eštok: Hlas-SD nebude súhlasiť s emisnými povolenkami pre domácnosti

  • Bratislava
Koaličný Hlas-SD odmieta schému emisných povoleniek pre domácnosti, ktorá by zvýšila ceny plynu, vykurovania aj motorových palív.

V Európskej únii (EÚ) sa proti týmto povolenkám, ktoré by mali platiť od roku 2028, postavilo už viacero štátov. Mala by sa znova otvoriť diskusia o týchto povolenkách. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Zdôraznil, že Hlas-SD so zavedením nariadenia EÚ o emisných povolenkách ETS2 nebude súhlasiť a uprednostňuje konflikt s Európskou komisiou. Predstavitelia strany sú presvedčení, že v spolupráci krajín V4 a koordinácii s Českom a Maďarskom sa formuje silný hlas, ktorý bude upozorňovať na škodlivosť a dosah systému emisných povoleniek pre domácnosti ETS2.

Ako nás informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), pridávajú sa aj iné krajiny, ktoré sú za znovuotvorenie tejto debaty,“ priblížil Šutaj Eštok.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) upozornil, že sa blíži termín pre potrebné transponovanie európskej smernice, zavádzajúcej emisné povolenky pre domácnosť. Hlas-SD podľa neho uprednostňuje, aby Slovensko odmietlo negatívny dosah ETS2, hoci bude za to vystavené rizikám žalôb zo strany Komisie.

Zdroj: Info.sk, TASR
