Šaško: Pracujeme na rozšírení miest na očkovanie proti ochoreniu COVID-19
Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na rozšírení miest na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Šéf rezortu Kamil Šaško (Hlas-SD) to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.
„Miesta sa neustále rozrastajú, pri každej žiadosti tlačím na to, aby nebola zdržovaná,“ vyhlásil minister. Zároveň deklaroval, že vakcín je na Slovensku dostatok.
Od septembra sa v 16 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku spustilo očkovanie novými vakcínami Comirnaty LP.8.1, ktoré sú upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19. Záujemcom, ktorí sú registrovaní v „čakárni“ Národného centra zdravotníckych informácií, budú prideľované termíny podľa dostupných kapacít. Na očkovanie novou vakcínou sa ďalší záujemcovia môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára na webe centra.
NCZI: Počet návštev v oftalmologických ambulanciách každoročne rastie
V roku 2024 zaznamenali oftalmologické ambulancie 2.099.802 návštev pacientov. Ich počet vzrástol už štvrtý rok po sebe a v porovnaní s rokom 2023 sa zvýšil o 7,1 percenta.
Obhajca muža, ktorý strieľal na Fica, odmieta terorizmus. Súdu navrhuje útok na verejného činiteľa
Záverečnými rečami pokračoval v stredu na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica proces s atentátnikom Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na predsedu vlády Roberta Fica.
Zomrel známy novinár a komentátor
Slovenská žurnalistika prišla o významnú osobnosť.
Drucker: Deti z Malého Slivníka musia nastúpiť do školy, inak vydáme príkaz
Minister školstva Tomáš Drucker rieši situáciu so školákmi z obce Malý Slivník v okrese Prešov, ktorí dosiaľ nenastúpili do žiadnej základnej školy.