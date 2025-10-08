  • Články
Babiš vyzval SPD a Motoristov, aby nekomentovali rozhovory o vláde

  • DNES - 13:28
  • Praha
Predseda českého hnutia ANO Andrej Babiš dúfa, že sa o novej vláde s hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD) a stranou Motoristi sebe dohodnú do piatka. Zároveň v stredu informoval, že vyzval predsedov SPD Tomia Okamuru a Motoristov Petra Macinku, aby prestali verejne komentovať rokovania o novej vláde. Podľa Babiša tým iba komplikujú priebeh rokovaní. TASR o tom informuje podľa správy portálu iDNES.cz

Rokujeme, pokračuje to. Včera som poprosil pánov Okamuru a Macinku, aby rokovania nekomentovali... Pretože potom majú novinári stále tendenciu rokovať. S novinármi rokovať nebudem. Keď to dohodneme, pôjdem za pánom prezidentom (Petrom Pavlom). A ja dúfam, že to bude do piatka,“ povedal Babiš vo videu zverejnenom na sieti Instagram.

Líder Motoristov Macinka opakovane vyhlásil, že si pre seba želá ministerstvo životného prostredia. Europoslanec Filip Turek tvrdí, že hudobník Oto Klempíř je skvelým kandidátom na ministra kultúry. Ministrom zahraničných vecí by zas chcel byť samotný Turek.

iDNES.cz pripomína, že Babiš v utorok kritizoval vyjadrenie Okamuru, že by sa v prípade vstupu do vlády snažil o výmenu policajného prezidenta Martina Vondráška. Podľa Babiša sú takéto vyhlásenia nevhodné. Okamura tvrdil, že vládna koalícia sa trestným stíhaním jeho samotného a tiež SPD za údajne rasistické či xenofóbne bilbordy snažila znemožniť účasť hnutia na voľbách do snemovne.

Babiš podľa svojich slov dúfa, že do prvej ustanovujúcej schôdze Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR bude hotová koaličná zmluva. Túto schôdzu stanovil prezident Pavel na 3. novembra.

Predseda hnutia ANO v spomínanom videu tiež obvinil končiacich ministrov dopravy a financií - Martina Kupku a Zbynka Stanjuru - že svojím konaním spôsobili rozpočtovú paralýzu štátu. „Stanjura spôsobil deficit 80 miliárd korún (3,3 miliardy eur). Žiadam ministra Kupku, aby nás naozaj nevyzýval na hľadanie peňazí na dopravu, pretože do nástupu novej vlády je za to zodpovedný on,“ vyhlásil.

Zdroj: Info.sk, TASR
