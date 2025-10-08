  • Články
Kamenický: Rozpočet je pripravený, vláda ho má schvaľovať v piatok

  DNES - 13:26
  Bratislava
Návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky je pripravený.

Vo štvrtok (9. 10.) ho majú prerokovať sociálni partneri na tripartite a v piatok (10. 10.) by ho mala schváliť vláda. Parlament by o návrhu rozpočtu mal začať rokovať pravdepodobne už budúci týždeň, kedy sa začína najbližšia schôdza Národnej rady (NR) SR. Po stredajšom rokovaní vlády to avizoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Chcem poďakovať pánovi prezidentovi (Petrovi Pellegrinimu) za to, že povedal, že podpíše konsolidačný balík, čiže to je dohodnuté,“ uviedol Kamenický s tým, že tento balík opatrení je spolu s dohodnutými úsporami jednotlivých ministerstiev zapracovaný aj do návrhu rozpočtu.

Dnes sa nachádzame na úrovni 5 %, čo je o 1,5 percenta menej, ako to bolo v roku 2024, keď sme to preberali. Na budúci rok ideme ešte skoro o 1 percento dole na úroveň 4,1 % deficitu, čiže plníme to, čo sme sľúbili. Musíme ako zodpovední hospodári napraviť to, čo nám tu nechala bývalá vláda,“ zdôraznil minister.

Avizoval, že bližšie sa k rozpočtu vyjadrí po piatkovom rokovaní vlády. Čo sa týka úspor na strane samospráv, ktoré kritizujú predstavitelia obcí a miest, nevidí ich podľa vlastných slov tak tragicky. „Stále si myslím, že samosprávy sú na tom oveľa lepšie ako samotný štát, ktorý zdedil hrozné verejné financie po bývalej vláde,“ konštatoval Kamenický.

Energopomoc má budúci rok vyjsť na 420 miliónov eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) podľa ministra momentálne pripravuje sumarizáciu nevyčerpaných eurofondov v jednotlivých rezortoch. „Na základe toho ešte budeme mať jedno krátke rokovanie, kde zainteresovaných zavoláme a na základe tohto rokovania by sme potom chceli v rámci rozpočtu dodať tabuľku, kde sa bude hovoriť o tom, koľko ktoré ministerstvo zo svojho rozpočtu dá na energopomoc, čiže toto bude vyriešené,“ priblížil Kamenický.

Vo vládnej koalícií je podľa neho na rozpočte zhoda a neočakáva, že by bol problém s jeho schvaľovaním. „Dôležité je pre mňa jedno, že máme zatiaľ zhodu. Nie je dôvod robiť akékoľvek dramatické kroky. Ja si myslím, že na tomto rozpočte je určite postavená vláda,“ doplnil minister financií.

Zdroj: Info.sk, TASR
